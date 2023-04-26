Перехвачен разговор оккупантов — на что жалуются военные РФ

Российские военнослужащие слушают приказы командования. Фото: росСМИ

ГУР перехватило очередной разговор оккупантов на Лиманском направлении. Они жалуются на свое командование и отказываются продолжать выполнять задачи в составе подразделений.

Соответствующий разговор обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Разговор оккупантов

– Алло, здарова. А ты как? Связь не ловит? Какие новости у тебя? 30-я армия на помощь пришла? — спрашивает товарищ оккупанта.

— Да, если не хочет, пусть не объявляет. У меня есть оправдательный документ. Я сейчас комиссию прохожу. В пятницу вам скажу результат. И если нах*й все выйдет, я в суд нах*й на них подам, — сказал оккупант.

— За*бись. А у вас что там? — спрашивает товарищ.

— Ну я так понимаю, или они снова идут в наступление, и, возможно, 9 мая что-то закончится, — размышляет оккупант.

— Ну а народу дох*я вообще зашло туда? — спрашивает оккупанта.

— Ну, по слухам, они хотят заменить или как? — спрашивает военный РФ.

– Все понятно, — говорит его собеседник.

— Ну, там заморозились все эти отпуска, нах*й, ждут какое-то масштабное наступление, — говорит захватчик.

Напомним, недавно украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта. Военнослужащий РФ приврал о якобы захвате танка Leopard, принудительном отправлении людей в атаки и якобы участии детей в боях.