Окупант плачеться другу про безлад у підрозділі та хоче тікати: ГУР перехопило розмову
Військовослужбовець Російської Федерації, який перебуває у Донецьку, розповідає про наміри покинути частину через безлад у підрозділі та низький рівень боєздатності. Колеги пожалілись один одному про ситуації, які бувають на фронті.
Про це повідомляє ГУР.
Військові РФ жаліються один одному
Сьогодні, 23 квітня, ГУР опублікувало нове перехоплення розмови окупантів. Військові жалілись один одному і розказують про свої плани втекти. Пряма мова:
— "Бандас", як справи? — запитав військовий.
— Працюємо. Виходить? — сказав колега.
— Ну найголовніше. Я думаю, коротше, що бігти, в СОЧА (самовільне залишення частини) чи кудись, я вже сам втомився, — заявив росіянин.
— Що відбувається, Веталь? — запитав окупант.
— Я думав за контрактом, а там видніше, а то в нас тут щось взагалі, коротше, безлад повний, — відповів військовий.
— До оборони? — запитав колега.
— Я тобі більше скажу, коротше, готуються до Авдіївки, — розказав окупант.
— У нас просто батальйон розпався, ми не маємо батальйону, просто копійка його забрала. Де от ці чм*шники, Веталь зрозумів, де ми, коротше, з тобою потрапили, — жаліється військовий РФ.
— Так-так, — підтвердив чоловік.
— Ну я не знаю, може, у вас там уміють працювати, але в нас взагалі чм*шники. По дронах взагалі ну така маячня, — пожалівся окупант.
— Ну от були, коротше, на Водяному зрозумів, я взагалі до цього на Спартаку був, були на Водяному, ну я тобі кажу, дрони так працюють, просто ось так ось і йшла група, а я цю групу проспав, я мав з ними йти. Дай Бог мене коротше якось відвів. П'ятеро людей "300" одразу, — розказав військовий.
Нагадаємо, що українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта. Військовослужбовець РФ прибрехав про нібито захоплення танку Leopard, примусове відправлення людей в атаки та начебто участь дітей у боях.
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