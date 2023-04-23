Окупант плачеться другу про безлад у підрозділі та хоче тікати: ГУР перехопило розмову

Військовий Російської Федерації на фронті. Фото: РосЗМІ

Військовослужбовець Російської Федерації, який перебуває у Донецьку, розповідає про наміри покинути частину через безлад у підрозділі та низький рівень боєздатності. Колеги пожалілись один одному про ситуації, які бувають на фронті.

Про це повідомляє ГУР.

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Військові РФ жаліються один одному

Сьогодні, 23 квітня, ГУР опублікувало нове перехоплення розмови окупантів. Військові жалілись один одному і розказують про свої плани втекти. Пряма мова:

— "Бандас", як справи? — запитав військовий.

— Працюємо. Виходить? — сказав колега.

— Ну найголовніше. Я думаю, коротше, що бігти, в СОЧА (самовільне залишення частини) чи кудись, я вже сам втомився, — заявив росіянин.

— Що відбувається, Веталь? — запитав окупант.

— Я думав за контрактом, а там видніше, а то в нас тут щось взагалі, коротше, безлад повний, — відповів військовий.

— До оборони? — запитав колега.

— Я тобі більше скажу, коротше, готуються до Авдіївки, — розказав окупант.

— У нас просто батальйон розпався, ми не маємо батальйону, просто копійка його забрала. Де от ці чм*шники, Веталь зрозумів, де ми, коротше, з тобою потрапили, — жаліється військовий РФ.

— Так-так, — підтвердив чоловік.

— Ну я не знаю, може, у вас там уміють працювати, але в нас взагалі чм*шники. По дронах взагалі ну така маячня, — пожалівся окупант.

— Ну от були, коротше, на Водяному зрозумів, я взагалі до цього на Спартаку був, були на Водяному, ну я тобі кажу, дрони так працюють, просто ось так ось і йшла група, а я цю групу проспав, я мав з ними йти. Дай Бог мене коротше якось відвів. П'ятеро людей "300" одразу, — розказав військовий.

Нагадаємо, що українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта. Військовослужбовець РФ прибрехав про нібито захоплення танку Leopard, примусове відправлення людей в атаки та начебто участь дітей у боях.

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