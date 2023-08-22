Як військовому перевестися з одного підрозділу до іншого — інструкція

Українській військовий подає документи. Фото: google.com

Другий рік в Україні триває війна. Мобілізовані та добровольці, що йдуть до армії захищати нашу країну від російського загарбника, можуть потрапити до будь-яких військових частин. Проте військові не рідко можуть стикатися із ситуацією, коли через певні обставини необхідно перевестися до іншої частини або підрозділу.

Фахівці Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги розповіли, за яких умов військовослужбовці можуть перевестися на службу до іншої частини та як це зробити.

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Які існують підстави для переведення до іншої частини

Наступні підстави надають право військовослужбовцю перевестися:

стан здоров'я (таке переведення погоджують у 90% випадків);

сімейні обставини (можливість переведення 50 на 50);

службова необхідність;

проведення організаційних заходів;

висновок службової характеристики.

Загалом порядок переведення військового визначено "Положенням про проходження служби громадянами України в ЗСУ".

Куди можна переводитися

Загалом переводитися можна:

між військовими частинами, оперативними командуваннями за наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні з'єднання;

між видами ЗСУ та військовими частинами, які підпорядковані керівникам структурних підрозділів Генштабу — наказом Головнокомандувача ЗСУ;

між військовими частинами ЗСУ, які підпорядковані Міноборони — наказом керівника служби персоналу Міністерства оборони.

Переведення до іншої частини військових, визнаних ВЛК обмежено придатними

За словами фахівців, дуже часто не беруть до уваги висновок ВЛК "обмежено придатний". Проте такі дії є неправильними, адже мова йде про військового, стан здоров'я якого серйозно порушений.

Обмежено придатний військовослужбовець придатний лише до трьох видів служби:

підрозділи (частини) забезпечення;

військкомати (ТЦК та СП);

штабна робота.

Тобто на законному рівні, особи, визнані обмежено придатними до військової служби непридатні до служби:

у високомобільних десантних військах;

плавскладі;

морській піхоті;

спецспорудах.

П. 90 Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, вказує на:

"Необхідність і терміновість переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані ВЛК за станом здоров’я обмежено придатними до військової служби, з посад, що вони займають, на інші посади, на яких вони можуть виконувати обов’язки військової служби з урахуванням стану здоров’я, підготовки і досвіду служби, визначаються командирами (начальниками), які мають право призначати військовослужбовців на відповідні посади".

Спеціалісти радять, ініціювати питання відповідності займаній посаді та привести переконливі аргументи, підкресливши прямий вплив захворювання на реальну можливість виконувати ті чи інші військові обов‘язки.

Українські військовослужбовці. Фото: google.com

Як має відбуватися переведення до іншої військової частини

Алгоритм переведення за станом здоров’я виглядає так:

обмежена придатність;

ініціювання питання щодо відповідності займаній посаді (рапорт та документи, які є підтвердженням);

"запрошення" з іншої в/ч (за можливості здобути).

Слід зазначити, що терміни розгляду рапортів щодо переведення військового в інший підрозділ або частину не визначені законодавством, тому процедура може бути довготривала і має пройти багато погоджень на різних рівнях і стадіях.

Військовий пише рапорт. Фото: google.com

Як військовому оскаржити відмову

Як підкреслили правознавці, відмову у переведенні до іншої частини за станом здоров'я можна оскаржити у судовому порядку за наявності переконливих аргументів.

У переведенні за сімейними обставинами потрібно переконати командування в крайній потребі такого переведення.

"Проте на відміну від порядку звільнення за сімейними обставинами, поріг доказування необхідності переведення за такими обставинами, є дещо нижчим", ― підкреслюють фахівці.

У цьому випадку, достатньо перерахувати та описати детально всі обставини, за яких військовослужбовець бажає змінити місце служби.

Якщо командування не погоджується на переведення, останній альтернативний варіант ― просити відпустку за сімейними обставинами.

Також у разі відмови військовий може подати скаргу в Міністерство оборони, Генштаб або Військову службу правопорядку у ЗСУ. Дзвонити на "гарячу лінію" Міністерства оборони України можна за цим номером: 0 800 500 442.

Крім того, слід знати, що п. 110 Дисциплінарного статуту, де визначено, що всі військовослужбовці мають право надсилати заяви чи скарги або особисто звертатися до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку, органів, які проводять досудове слідство, та інших державних органів у разі:

ухвалення незаконних рішень;

дій (бездіяльності) стосовно них командирами або іншими військовослужбовцями;

порушення прав, законних інтересів та свобод;

незаконного покладення на них обов’язків або незаконного притягнення до відповідальності.

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