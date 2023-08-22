Как военному перевестись из одного подразделения в другое — инструкция

Как бойцу сменить воинскую часть: документы и инструкция
Второй год в Украине идет война. Мобилизированные и добровольцы, идущие в армию защищать нашу страну от российского захватчика, могут попасть в любые воинские части. Однако военные не редко могут сталкиваться с ситуацией, когда в силу определенных обстоятельств необходимо перевестись в другую часть или подразделение.
Специалисты Каменского местного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи рассказали, при каких условиях военнослужащие могут перевестись на службу в другую часть и как это сделать.
Какие существуют основания для перевода в другую часть
Следующие основания предоставляют право военнослужащему перевестись:
- состояние здоровья (такое перевод согласовывают в 90% случаев);
- семейные обстоятельства (возможность перевода 50 на 50);
- служебная необходимость;
- проведение организационных мероприятий;
- заключение служебной характеристики.
В целом порядок перевода военного определен "Положением о прохождении службы гражданами Украины в ВСУ".
Куда можно переводиться
В целом переводиться можно:
- между военными частями, оперативными командованиями по приказам должностного лица, которому подчинены соответствующие соединения;
- между видами ВСУ и воинскими частями, подчиненными руководителям структурных подразделений Генштаба — приказом Главнокомандующего ВСУ;
- между военными частями ВСУ, подчиненными Минобороны, — приказом руководителя службы персонала Министерства обороны.
Перевод в другую часть военных, признанных ВЛК ограниченно пригодными
По словам специалистов, очень часто не принимают во внимание вывод ВЛК "ограниченно подходящий". Однако такие действия неправильны, ведь речь идет о военном, состояние здоровья которого серьезно нарушено.
Ограниченно подходящий военнослужащий годится только к трем видам службы:
- подразделения (части) обеспечения;
- военкоматы (ТЦК и СП);
- штабная работа.
То есть на законном уровне, лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, непригодны к службе:
- в высокомобильных десантных войсках;
- плавсоставы;
- морской пехоте;
- спецсооружениях.
П. 90 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ указывает на:
"Необходимость и срочность перемещения военнослужащих, не достигших предельного возраста пребывания на военной службе и признанные ВЛК по состоянию здоровья ограниченно пригодными к военной службе, с занимаемых должностей на другие должности, на которых они могут исполнять обязанности военной службы с учетом состояния здоровья, подготовки и опыта службы, определяются командирами (начальниками), обладающими правом назначать военнослужащих на соответствующие должности".
Специалисты советуют, инициировать вопросы соответствия занимаемой должности и привести убедительные аргументы, подчеркнув прямое влияние заболевания реальной возможностью выполнять те или иные военные обязанности.
Как должен происходить перевод в другую воинскую часть
Алгоритм перевода по состоянию здоровья выглядит так:
- ограниченная пригодность;
- инициирование вопроса о соответствии занимаемой должности (рапорт и подтверждающие документы);
- "приглашение" с другой в/ч (при возможности получить).
Следует отметить, что сроки рассмотрения рапортов о переводе военного в другое подразделение или часть не определены законодательством, поэтому процедура может быть длительной и должна пройти много согласований на разных уровнях и стадиях.
Как военному обжаловать отказ
Как подчеркнули правоведы, отказ в переводе в другую часть по состоянию здоровья можно обжаловать в судебном порядке при наличии убедительных аргументов.
В переводе по семейным обстоятельствам нужно убедить командование в крайней необходимости такого перевода.
"Однако в отличие от порядка увольнения по семейным обстоятельствам, порог доказывания необходимости перевода по таким обстоятельствам, несколько ниже", ― подчеркивают специалисты.
В этом случае достаточно перечислить и подробно описать все обстоятельства, при которых военнослужащий желает сменить место службы.
Если командование не соглашается на перевод, последний альтернативный вариант — просить отпуск по семейным обстоятельствам.
В случае отказа военный может подать жалобу в Министерство обороны, Генштаб или Военную службу правопорядка в ВСУ. Звонить на "горячую линию" Министерства обороны Украины можно по этому номеру: 0800500442.
Кроме того, следует знать, что п. 110 Дисциплинарного устава, где определено, что все военнослужащие имеют право направлять заявления или жалобы или лично обращаться к должностным лицам, органам военного управления, органам управления Службы правопорядка, органам, проводящим досудебное следствие, и другим. государственных органов в случае:
- принятие незаконных решений;
- действий (бездействия) в отношении них командирами или другими военнослужащими;
- нарушение прав, законных интересов и свобод;
- незаконное возложение на них обязанностей или незаконное привлечение к ответственности.
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