Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Пригожин заявил, что Шойгу лично руководил операцией по уничтожению ПИК "Вагнер" arrow

Пригожин заявил, что Шойгу лично руководил операцией по уничтожению ПИК "Вагнер"

23 июня 2023 22:47
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Пригожин заявил, что Шойгу лично руководил операцией по уничтожению ПИК "Вагнер"
Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". Пригожин также отметил, что Шойгу "трусливо убежал".

Об этом он сказал в своем заявлении.

Читайте также:

Шойгу vs Пригожин - что известно

"Шойгу только трусливо сбежал из Ростова. В 21:00 он бежал как трус, как баба для того, чтобы не объяснять, зачем он поднимал вертолеты, чтобы уничтожать наших ребят", — заявил Пригожин.

Пригожин также пригрозил министру своими наемниками. Позже он заявил, что Шойгу якобы специально прибыл в Ростов, чтобы якобы провести операцию по ликвидации "вагнеровцев".

Напомним, владелец ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял Минобороны РФ, недавно похваставшееся видео с уничтожением украинских танков Leopard. На самом деле заявил Пригожин, россияне воевали против сельскохозяйственной техники – комбайнов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас