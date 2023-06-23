Пригожин заявил, что Шойгу лично руководил операцией по уничтожению ПИК "Вагнер"

Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". Пригожин также отметил, что Шойгу "трусливо убежал".

Об этом он сказал в своем заявлении.

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"Шойгу только трусливо сбежал из Ростова. В 21:00 он бежал как трус, как баба для того, чтобы не объяснять, зачем он поднимал вертолеты, чтобы уничтожать наших ребят", — заявил Пригожин.

Пригожин также пригрозил министру своими наемниками. Позже он заявил, что Шойгу якобы специально прибыл в Ростов, чтобы якобы провести операцию по ликвидации "вагнеровцев".

Напомним, владелец ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял Минобороны РФ, недавно похваставшееся видео с уничтожением украинских танков Leopard. На самом деле заявил Пригожин, россияне воевали против сельскохозяйственной техники – комбайнов.