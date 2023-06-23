Пригожин заявил, что Шойгу лично руководил операцией по уничтожению ПИК "Вагнер"
Владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". Пригожин также отметил, что Шойгу "трусливо убежал".
Об этом он сказал в своем заявлении.
Шойгу vs Пригожин - что известно
"Шойгу только трусливо сбежал из Ростова. В 21:00 он бежал как трус, как баба для того, чтобы не объяснять, зачем он поднимал вертолеты, чтобы уничтожать наших ребят", — заявил Пригожин.
Пригожин также пригрозил министру своими наемниками. Позже он заявил, что Шойгу якобы специально прибыл в Ростов, чтобы якобы провести операцию по ликвидации "вагнеровцев".
Напомним, владелец ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял Минобороны РФ, недавно похваставшееся видео с уничтожением украинских танков Leopard. На самом деле заявил Пригожин, россияне воевали против сельскохозяйственной техники – комбайнов.