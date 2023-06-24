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Как бунт "вагнеровцев" повлияет на войну в Украине: аналитика от ISW

24 июня 2023 07:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Как бунт "вагнеровцев" повлияет на войну в Украине: аналитика от ISW
Бойцы ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Атака ЧВК "Вагнер" на высшее руководство вооруженных сил России в Ростове-на-Дону может оказать серьезное воздействие на боевые операции России в Украине. В этом городе размещены две критические для военной операции структуры.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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В сообщении говорится, что в городе размещены командный центр Южного военного округа, отвечающий за действия 58-й армии, которая в данный момент принимает ключевое участие в обороне против контрнаступления украинских сил на юге Украины, а также командный пункт Объединенной группировки войск России в Украине.

Таким образом, Ростов-на-Дону является существенным узлом управления для российского военного механизма. Все угрозы этому управленческому центру, скорее всего, приведут к последствиям для важных аспектов ведения военных действий. По этой причине намеренное нарушение безопасности этого региона может существенно повлиять на ход военной кампании.

Восстание Пригожина

Стоит уточнить, что глава ЧВК "Вагнер" начал вооруженное восстание в попытке заменить руководство в Министерстве обороны России. Данный шаг, по всей видимости, "повар Путина" воспринимает как стратегию самосохранения. Однако вполне вероятно, что Кремль не поддержит олигарха и лидера наемников в их противостоянии с военным ведомством.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". Пригожин также отметил, что Шойгу "трусливо убежал".

Добавим, что против владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

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