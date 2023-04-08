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Як дрон FlyEye допоміг знищити російську артустановку: оприлюднено "вибухове" відео

8 квітня 2023 18:46
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Польські дрони FlyEye демонструють хороші результати на фронті в Україні. Фото: tydenikeuro.cz
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У мережі з'явилося відео знищення російської самохідної артилерійської установки (САУ) на Донеччині. Відстежити ворожу техніку вдалося завдяки розвідувальному безпілотнику FlyEye

Відповідне відео оприлюднив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

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Робота дрона

"Так працює один із найкращих розвідувальних безпілотників Армії дронів FlyEye на Донеччині. 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка відстежила російську САУ та влучно скоригувала вогонь артилерії", — прокоментував міністр відео. 

Він наголосив, що завдяки донатам через платформу UNITED24 передали українським військовим уже 20 таких "пташок" на різні напрямки фронту. 

Федоров додав, що дальність польоту FlyEye — 160 км, радіус — 50 км, максимальна повітряна швидкість — 120 км/год. Це дозволяє залітати глибоко в тил ворога та отримувати важливу інформацію. 

Нагадаємо, платформа UNITED24 продовжує збирати пожертви на закупівлю дронів для українських військових. У березні проєкт "Армія дронів" передав на фронт майже 500 безпілотників

До слова, раніше повідомлялося, що у UNITED24 представили сайт, на якому можна в онлайн форматі "пройтися" зруйнованими російськими атаками містами України. Йдеться про Київ, Ірпінь, Харків, Ізюм, Чернігів та Суми.

Також повідомлялося, що Програма розвитку ООН здійснюватиме незалежний нагляд за використанням коштів, які спрямовані через UNITED24 на відбудову 18 житлових будинків у Київській області.

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