Как дрон FlyEye помог уничтожить российскую артустановку: обнародовано "взрывное" видео
В сети появилось видео уничтожение российской самоходной артиллерийской установки (САУ) в Донецкой области. Отследить вражескую технику удалось благодаря разведывательному беспилотнику FlyEye.
Соответствующее видео обнародовал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Работа дрона
"Так работает один из лучших разведывательных беспилотников Армии дронов FlyEye в Донецкой области. 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка отследила российскую САУ и метко скорректировала огонь артиллерии", — прокомментировал министр видео.
Он подчеркнул, что благодаря донатам через платформу UNITED24 передали украинским военным уже 20 таких "птичек" на разные направления фронта.
Федоров добавил, что дальность полета FlyEye — 160 км, радиус — 50 км, максимальная воздушная скорость — 120 км/ч. Это позволяет залетать глубоко в тыл врага и получать важную информацию.
Напомним, платформа UNITED24 продолжает собирать пожертвования на закупку дронов для украинских военных. В марте проект "Армия дронов" передал на фронт около 500 беспилотников.
К слову, ранее сообщалось, что в UNITED24 представили сайт, на котором можно в онлайн формате "пройтись" разрушенными российскими атаками по городам Украины. Речь идет о Киеве, Ирпене, Харькове, Изюме, Чернигове и Сумах.
Также сообщалось, что Программа развития ООН будет осуществлять независимое наблюдение за использованием средств, направленных через UNITED24 на восстановление 18 жилых домов в Киевской области.