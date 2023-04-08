Как дрон FlyEye помог уничтожить российскую артустановку: обнародовано "взрывное" видео

Польские дроны FlyEye показывают хорошие результаты на фронте в Украине. Фото: tydenikeuro.cz

В сети появилось видео уничтожение российской самоходной артиллерийской установки (САУ) в Донецкой области. Отследить вражескую технику удалось благодаря разведывательному беспилотнику FlyEye.

Соответствующее видео обнародовал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Так работает один из лучших разведывательных беспилотников Армии дронов FlyEye в Донецкой области. 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка отследила российскую САУ и метко скорректировала огонь артиллерии", — прокомментировал министр видео.

Он подчеркнул, что благодаря донатам через платформу UNITED24 передали украинским военным уже 20 таких "птичек" на разные направления фронта.

Федоров добавил, что дальность полета FlyEye — 160 км, радиус — 50 км, максимальная воздушная скорость — 120 км/ч. Это позволяет залетать глубоко в тыл врага и получать важную информацию.

Напомним, платформа UNITED24 продолжает собирать пожертвования на закупку дронов для украинских военных. В марте проект "Армия дронов" передал на фронт около 500 беспилотников.

К слову, ранее сообщалось, что в UNITED24 представили сайт, на котором можно в онлайн формате "пройтись" разрушенными российскими атаками по городам Украины. Речь идет о Киеве, Ирпене, Харькове, Изюме, Чернигове и Сумах.

Также сообщалось, что Программа развития ООН будет осуществлять независимое наблюдение за использованием средств, направленных через UNITED24 на восстановление 18 жилых домов в Киевской области.