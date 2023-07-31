Они готовятся: командиры из "Азовстали" вернутся на войну

Командир "Азова" на построении военных. Фото: t.me/azov_media

Командир полка "Азов" Денис "Рэдис" Прокопенко и другие офицеры из "Азовстали" могут вернуться на войну в течение месяца.

Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины полковник Александр Пивненко.

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"Они (командиры из "Азовстали" – Ред.) обороняли Мариуполь. Были у них и задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные", - подчеркнул Пивненко.

Военный отметил, что "Рэдис" и его товарищи могут вернуться на войну в течение месяца. Пока более точных терминов назвать нельзя.

Освобожденные командиры из "Азовстали"

8 июля этого года освобожденные из российского плена командиры полка "Азов" и морской пехоты вернулись в Украину после многомесячного пребывания в Стамбуле. Их размещение на территории столицы Турции до конца войны являлось обязательным требованием российской стороны.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил , что он решил вернуть защитников "Азовстали" по личной просьбе Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее мы также рассказывали, должны ли возвращаться на военную службу вернувшиеся из плена бойцы ВСУ.