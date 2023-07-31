Они готовятся: командиры из "Азовстали" вернутся на войну
Командир полка "Азов" Денис "Рэдис" Прокопенко и другие офицеры из "Азовстали" могут вернуться на войну в течение месяца.
Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины полковник Александр Пивненко.
"Они (командиры из "Азовстали" – Ред.) обороняли Мариуполь. Были у них и задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные", - подчеркнул Пивненко.
Военный отметил, что "Рэдис" и его товарищи могут вернуться на войну в течение месяца. Пока более точных терминов назвать нельзя.
Освобожденные командиры из "Азовстали"
8 июля этого года освобожденные из российского плена командиры полка "Азов" и морской пехоты вернулись в Украину после многомесячного пребывания в Стамбуле. Их размещение на территории столицы Турции до конца войны являлось обязательным требованием российской стороны.
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил , что он решил вернуть защитников "Азовстали" по личной просьбе Президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее мы также рассказывали, должны ли возвращаться на военную службу вернувшиеся из плена бойцы ВСУ.