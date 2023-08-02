Как фейковые дела РФ против защитников могут повлиять на процесс обмена пленных

Суд над защитниками Азовстали. Фото: рус.СМИ

Как известно в РФ фабрикуют "уголовные дела" против защитников "Азовстали". На встрече с семьями пленных нацгрардейцев обсудили эту проблему.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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В Координационном штабе по обращению с военнопленными провели встречу с объединением семей бойцов ОЗСП "Азов". С родственниками пленных и пропавших без вести нацгвардейцев общались представители Коордштаба и Национальной гвардии.

На мероприятии обсудили вопросы сфабрикованных против азовцев так называемых "уголовных дел".

"Что касается фейковых "уголовных дел", которые возбуждены против наших защитников, или которым вынесены "приговоры" судов РФ, это не препятствие для привлечения к процессам обмена", — отметил представитель Коордштаба.

Среди других вопросов подняли тему трудностей при переговорах об обмене военнопленных и алгоритмах их осуществления.

"Несмотря на препятствия во время переговоров об обмене, украинская сторона применяет все возможные ресурсы для организации обменов", — говорится в сообщении штаба.

Напомним, Командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис" встретился с личным составом.

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