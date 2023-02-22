Маріуполь вибухи 22 лютого: реакція маріупольчан та окупантів

У вівторок, 21 лютого, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало щонайменше 10 потужних вибухів

Потужні вибухи в Маріуполі, які сталися 21-22 лютого, спричинили паніку та острах серед маріупольчан, які продовжують жити в окупації. Чимало жителів міста вважають, що ЗСУ накрили місто новими ракетами із РСЗВ Himars або GLSDB (малогабаритні високоточні боєприпаси). На самі вибухи реагують переважно пропагандистськими штампами.

Про це свідчить переписка у маріупольських пабліках, зокрема у ТГ-каналах, передають Новини.LIVE.

Маріупольчани переконані, що по місту прилетіло "щось нове від ЗСУ, адже раніше було тихо: жодних обстрілів і тим більше вибухів ППО". Не обійшлося і без штампів російської пропаганди на кшталт "ВСУ бомбят Мариуполь" тощо.

Ось як вона виглядає у маріупольських чатах:

Російські окупанти теж не приховують, що нічні вибухи у Маріуполі стали для них шоком. Про це розповів один із окупантів із Донецька, який побував у місті вже після роботи ЗСУ.

"Нічка була веселою. Чесно кажучи, я в шоці, що його почали бомбити. Ми його настільки плотно забудовували і вливали грошей, що мені здавалося, існує певна домовленість про те, що місто обійде боком все, що відбувається. Але ні, вчора почали бомбити, і бомбити почали чимсь новеньким. Найближчі дні, сьогодні-завтра-післязавтра, тут обіцяють повний венігрет", — не приховуючи здивування, розповів окупант.

Нагадаємо, у вівторок, 21 лютого, близько 23:00 у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало щонайменше 10 потужних вибухів. Це сталося практично вперше із травня 2022 року, відколи із "Азовсталі" вивели полк "Азов".

За даними телеграм-каналу Маріупольської міськради, були підтвердження, що в районі аеропорту (Центральний район) було знищено склад БК окупантів. В місті нарахували 11 вибухів, перший пролунав о 22:33 21 лютого. Друга серія — наступного ранку, 22 лютого. В Маріуполі зазвучали сирени, а окупанти підняли в небо авіацію.