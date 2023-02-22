Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Як на потужні вибухи у Маріуполі відреагували маріупольчани й окупанти arrow

Як на потужні вибухи у Маріуполі відреагували маріупольчани й окупанти

22 лютого 2023 18:10
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Маріуполь вибухи 22 лютого: реакція маріупольчан та окупантів
У вівторок, 21 лютого, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало щонайменше 10 потужних вибухів
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Потужні вибухи в Маріуполі, які сталися 21-22 лютого, спричинили паніку та острах серед маріупольчан, які продовжують жити в окупації. Чимало жителів міста вважають, що ЗСУ накрили місто новими ракетами із РСЗВ Himars або GLSDB (малогабаритні високоточні боєприпаси). На самі вибухи реагують переважно пропагандистськими штампами.

Про це свідчить переписка у маріупольських пабліках, зокрема у ТГ-каналах, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Маріупольчани переконані, що по місту прилетіло "щось нове від ЗСУ, адже раніше було тихо: жодних обстрілів і тим більше вибухів ППО". Не обійшлося і без штампів російської пропаганди на кшталт "ВСУ бомбят Мариуполь" тощо.

Ось як вона виглядає у маріупольських чатах:

Маріуполь скріншот

Маріуполь скріншот

Російські окупанти теж не приховують, що нічні вибухи у Маріуполі стали для них шоком. Про це розповів один із окупантів із Донецька, який побував у місті вже після роботи ЗСУ.

"Нічка була веселою. Чесно кажучи, я в шоці, що його почали бомбити. Ми його настільки плотно забудовували і вливали грошей, що мені здавалося, існує певна домовленість про те, що місто обійде боком все, що відбувається. Але ні, вчора почали бомбити, і бомбити почали чимсь новеньким. Найближчі дні, сьогодні-завтра-післязавтра, тут обіцяють повний венігрет", — не приховуючи здивування, розповів окупант.

Нагадаємо, у вівторок, 21 лютого, близько 23:00 у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало щонайменше 10 потужних вибухів. Це сталося практично вперше із травня 2022 року, відколи із "Азовсталі" вивели полк "Азов".

За даними телеграм-каналу Маріупольської міськради, були підтвердження, що в районі аеропорту (Центральний район) було знищено склад БК окупантів. В місті нарахували 11 вибухів, перший пролунав о 22:33 21 лютого. Друга серія — наступного ранку, 22 лютого. В Маріуполі зазвучали сирени, а окупанти підняли в небо авіацію.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

19:25 Полякова зачитала вірш про путіна, який став хітом у соцмережах

19:21 Експерти назвали основні реформи для бізнесу в Україні з початку війни

19:20 Одеська область отримала пів сотні генераторів від ЄС

Новина з фото

19:10 У Миколаївському зоопарку розквітли підсніжники: дивовижні фото

19:04 "Не здивований успіхами Артети": Хаві похвалив головного тренера "Арсеналу"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

19:03 До роковин вторгнення у чотирьох країнах ЄС покажуть трофейні російські танки

18:51 Експерти перелічили основні реформи в Україні з початку війни

18:45 На Запоріжжі окупанти розбирають автівки цивільних на запчастини для своєї військової техніки, — Генштаб

Новина з фото

18:45 Путініст Газманов, виступаючи у Лужниках, заклеїв логотип на пуховику за третину мільйона рублів

18:43 Кіркоров у США, Рудковська в Парижі: Єрмак закликав світ запровадити санкції проти путіністів

Новина з відео

17:45 Фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію: відео стало вірусним в мережі

Новина з відео

16:35 Цинізм зашкалює: у "Лужниках" перед виступом путіна заспівали українською пісню "Пливе кача"

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Новина з відео

15:04 Вимагав хабар за реєстрацію худоби: на Одещині судитимуть керівника ветеринарної дільниці

Новина з відео

13:55 Австралія вперше відправить на "Євробачення" гурт: що підготували рокери для конкурсу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:45 На Одещині пройшли тренування моряків-прикордонників: чому навчились воїни

Новина з відео

11:10 У Вінниці викрили вербувальника до ПВК "Вагнер": подробиці

Новина з відео

10:58 Ракетоносії рф можуть вийти на бойове чергування в будь-який момент, — Гуменюк

Новина з відео

10:48 Принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на серію "Південного парку", в якій їх висміяли

Новина з відео

06:15 "Наполі" красиво обіграв "Айнтрахт" у 1/8 Ліги чемпіонів

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Рік великої війни

08:00 Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки

Рік великої війни

06:00 Українські реформи під час війни: які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Рік великої війни

19:00 Спектаклі на підземній парковці. Як у Харкові працює найстаріший театр для дітей в умовах війни

18:00 Цілком таємно: реакція іноземних ЗМІ на візит Байдена до Києва

Рік великої війни

17:30 Протистояння систем: в Україні розпочалося восьме покоління воєн

Ексклюзив

16:05 Від війни до педофілії: що сказав путін у двогодинному посланні

Актуальне по темі

None 22 Лютий 16:48

"Схожі маневри вже були": експерт пояснив несподівані вибухи в Маріуполі

None 22 Лютий 15:34

Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

None 22 Лютий 16:21

​​​​​​​Іспанія передасть Україні танки Leopard 2: коли і скільки

None 22 Лютий 15:49

​​​​​​​Нова залізна завіса і зміцнення НАТО: ЗМІ пишуть, як війна в Україні змінила світ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB