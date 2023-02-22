Мариуполь взрывы 22 февраля: реакция мариупольчан и оккупантов

Во вторник, 21 февраля во временно оккупированном Мариуполе раздалось минимум 10 мощных взрывов

Мощные взрывы в Мариуполе, произошедшие 21-22 февраля, вызвали панику и страх среди мариупольчан, которые продолжают жить в оккупации. Многие жители города считают, что ВСУ накрыли новыми ракетами из РСЗО Himars или GLSDB (малогабаритные высокоточные боеприпасы). На сами взрывы реагируют преимущественно пропагандистскими штаммами.

Об этом свидетельствует переписка в мариупольских пабликах, в частности, в тг-каналах, передают Новини.LIVE.

Мариупольчане убеждены, что по городу прилетело "нечто новое от ВСУ, ведь раньше было тихо: никаких обстрелов и тем более взрывов ПВО". Не обошлось и без штаммов российской пропаганды по типу "ВСУ бомбят Мариуполь" и так далее.

Вот как это было в мариупольских чатах:

Российские оккупанты тоже не скрывают, что ночные взрывы в Мариуполе стали для них шоком. Об этом рассказал один из оккупантов из Донецка, побывавший в городе уже после работы ВСУ.

"Ночка была веселой. Честно говоря, я в шоке, что его начали бомбить. Его настолько плотно застраивают и вливают денег, что мне казалось, существует определенная договоренность о том, что город обойдет все происходящее. Но нет, вчера начали бомбить и бомбить начали чем-то новеньким. В ближайшие дни, сегодня-завтра-послезавтра здесь обещают полный винигрет", — не скрывая удивления, рассказал оккупант.

Напомним, во вторник, 21 февраля, около 23:00 во временно оккупированном Мариуполе раздалось по меньшей мере 10 мощных взрывов. Это произошло практически впервые с мая 2022 года, когда из "Азовстали" вывели полк "Азов".

По данным телеграмм-канала Мариупольского горсовета, было подтверждение, что в районе аэропорта (Центральный район) был уничтожен состав БК оккупантов. В городе насчитали 11 взрывов, первый раздался в 22:33 21 февраля.

Вторая серия прозвучала на следующее утро, 22 февраля. В Мариуполе началась воздушная тревога, а оккупанты подняли в небо авиацию.