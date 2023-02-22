Вибухи у Маріуполі 21 лютого: знищено склад боєприпасів ворога

У Маріуполі вночі прогриміло більше десяти потужних вибухів: знищено склад боєприпасів окупантів
У тимчасово окупованому Маріуполі пізно ввечері 21 лютого пролунала серія вибухи. Наразі відомо, що українські Сили оборони знищили вклад боєприпасів окупантів у місті.
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
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Що відомо
Як зазначається у повідомленні, було чутно щонайменше 11 вибухів. Ймовірно, частина з них – ворожа протиповітряна оборона.
"Перший вибух пролунав о 22:33. Попередньо є інформація про два влучання – в районі АС-2 (Центральний район) та Стан-3000 (Кальміуський район). Ймовірно у місцях скупчення ворожої сили", – пише міськрада.
Також повідомляється про проблеми зі світлом та зв'язком у Центральному та Лівобережному районах.
Згодом у Маріупольській міськраді повідомили, що є підтвердження щодо результатів атаки. У районі аеропорту (Центральний район) знищено склад боєприпасів окупантів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 21 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи. За словами місцевих мешканців вибухи були настільки потужними, що у багатьох "трусилися" будинки.
До слова, військовий експерт Дмитро Снєгирьов раніше пояснив причину зосередження ворожих військ під Маріуполем. Російські окупаційні війська сконцентрували в районі Маріуполя угруповання чисельністю до 30 тисяч осіб. Ворог побоюється, що Збройні сили України завдадуть контрудару у цьому напрямку.
Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS