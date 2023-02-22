В Маріуполі прозвучали вибухи, окупанти в шоці - подробиці

У вівторок 21 лютого близько 11-ї вечора в тимчасово окупованому Маріуполі пролунало щонайменше 10 потужних вибухів

У вівторок 21 лютого близько 23:00 у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало щонайменше 10 потужних вибухів. Це сталося практично вперше із травня 2022 року, відколи із "Азовсталі" вивели полк "Азову". Вибухи спровокували справжній переполох у маріупольських чатах.

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В Маріуполі нарахували 11 вибухів

За даними телеграм-каналу Маріупольської міськради, станом на 23:00 вівторка 21 лютого були підтвердження, що в районі аеропорту (Центральний район) було знищено склад БК окупантів. В місті нарахували 11 вибухів, перший пролунав о 22:33.

"Попередньо є інформація про два влучання — в районі АС-2 (Центральний район) та Стан-3000 (Кальміуський район). Ймовірно, у місцях скупчення ворожої сили. Також повідомляють про проблеми зі світлом та зв’язком у Центральному та Лівобережному районах. Деокупація Маріуполя все ближче", — наголосили в Маріупольській міськраді.

Маріуполь. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

В середу 22 лютого вибухи повторилися знову. За попередніми даними, прилетіло по БК окупантів в районі Морського порту. Після серії вибухів російські окупанти підняли свої літаки, а в місті почалася повітряна тривога.

"Хотілося б порадити мешканцям, які раптово оселились в розпіареному руснею "Невському", — вони стандартно ставлять ППО поруч. Прикриваючись вами. А в вашому новому житлі навіть підвалу немає", — нагадав радник мера міста Петро Андрющенко.

Раніше він говорив, що окупанти перекинули резерви із Маріуполя в район Вугледара, який ворог планує захопити найближчим часом.

Офіційної інформації щодо вибухів у Маріуполі від ЗСУ поки що не було. Однак голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі натякнув на потужну бавовну, назвавши її санкційною.

В чатах міста справжня паніка

Вибухи у Маріуполі спричинили справжню паніку у маріупольських чатах. Більшість жителів вважають, що ЗСУ накрили місто новими ракетами із РСЗВ Himars або GLSDB (малогабаритні високоточні боєприпаси). Однак усі точно переконані, що це щось нове, адже раніше у місті було достатньо тихо.

Маріуполь. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Ну а далі пішла в хід російська пропаганда, відомі штампи про "дамбили бабамбас, во всем виновата Украина, ВСУ всех унитожают" тощо.

Ось як вона виглядає на скрінах із маріупольських чатів:

"Це шок. В найближчі дні буде вінегрет"

Російські окупанти теж не приховують, що нічні вибухи у Маріуполі стали для них шоком. Про це розповів один із окупантів із Донецька, який побував у місті вже після роботи ЗСУ.

"Нічка була веселою. Чесно кажучи, я в шоці, що його почали бомбити. Ми його настільки щільно забудовували і вливали грошей, що, мені здавалося, існує певна домовленість про те, що місто обійде боком все, що відбувається. Але ні, вчора почали бомбити, і бомбити почали чимось новеньким. Найближчі дні, сьогодні-завтра-післязавтра, тут обіцяють повний вінегрет", — не приховуючи здивування, розповів окупант.

Про що свідчать удари

ЗСУ починають удари по базах накопичення, і це так званий каскадний характер деокупації території, сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі Новини.LIVE. За його словами, так було під час звільнення Харківської та Херсонської областей.

Дмитро Снєгирьов

Перший крок — завдання ударів по базах окупантів, місцях тимчасового розквартирування і складах із БК.

Другий етап — взяття під безпосередній вогневий контроль доріг, шляхопроводів.

"Те, що наразі відбувається в Маріуполі, може свідчити про початок першого етапу деокупації, але це точно не початок контрнаступу. Не виключено, що удари могли завдаватися новими ракетами із Himars, про що свідчить дальність ураження. До речі, це може означати і те, що ніякого просування російських військ у бік Вугледара немає. Більше того, ми їх відкинули", — уточнив експерт.

Нагадаємо, ЗСУ готуються до початку контрнаступу, який має відбутися вже через місяць, а можливо, й раніше. За словами очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, із середини й до кінця весни будуть вирішальні бої у російсько-українській війні. А очікуваний великий наступ росії уже триває, проте він дуже низької якості.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko