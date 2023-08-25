Як надалі буде розвиватися сценарій війни: прогнози Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: google

Подальший розвиток подій на фронті залежить від багатьох факторів, зокрема ситуації в Росії та інших країнах світу. Однак військовим шляхом перемогти Україну РФ не вдається, і вона спробує дестабілізувати внутрішню ситуацію в нашій країні.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За словами Данілова, майбутнє війни та інтенсивність бойових дій залежить від багатьох факторів, зокрема ситуації в РФ та інших країнах світу.

"Подальший розвиток на фронті залежить від багатьох факторів. На сьогодні я не думаю, що у світі є людина, яка може вам дати ці прогнози. Ще раз наголошую, прогнози на війні — це не зовсім коректна річ. Це залежить від багатьох обставин, це залежить від багатьох речей, які будуть відбуватися у тому числі не тільки на Росії, а й в інших країнах світу. Тому що весь світ пов'язаний поміж собою. Це, я можу сказати, єдина система координат", — розповів секретар РНБО.

Він сказав, що РФ могла б давно "видихнутися", якби їй не допомагав Іран та не постачав би їй дрони та військові запчастини.

"Єдине, хочу зауважити, що Російська Федерація перемогти нас військовим шляхом не може. Тому у неї є план В. Це через внутрішню дестабілізацію спробувати похитати нашу країну", — наголосив Данілов.

Проте українське керівництво буде дуже пильним і не допустить цих дестабілізаційних подій всередині країни, на які так розраховує Росія з допомогою тих медіаколаборантів, яких останнім часом стає все більше і більше.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ заявив американським представникам, що ЗСУ знаходяться на порозі прориву у ході контрнаступу. Своєю чергою, у США вважають, що для України ще не пізно досягти успіху.