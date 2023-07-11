Репресії та депортація: як окупанти карають українців за відсутність паспорту РФ

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

На захопленій території Херсонщини російські окупанти застосовують репресії проти цивільного населення. За відсутності паспорту РФ людей навіть депортують до Сибіру та конфіскують майно.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

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Як кажуть у Генштабі, такі випадки відбуваються у Генічеську.

"У населеному пункті Генічеськ тимчасово захоплених територій Херсонської області набирають оберти репресії проти громадян України. За наявною інформацією, потрапити "на підвал" стало в рази легше, оскільки місцеві колаборанти, бажаючи вислужитись перед РОВ, постійно здійснюють наклепи на громадян, проводять безпідставні перевірки. Також окупанти погрожують місцевому населенню, що у разі відсутності паспорта РФ громадян примусово депортують до Сибіру та конфіскують все майно", — йдеться у повідомленні.

Удари окупантів за добу

Впродовж останньої доби росіяни атакували територію України іранськими дронами типу Shahed. Завдяки Повітряним силам України 26 із 28 ударних БпЛА було знищено. Окрім цього, ЗСУ ліквідували два розвідувальні безпілотники типу Zala.

"Протягом доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed. Усього було задіяно 28 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БпЛА та 2 розвідувальних безпілотники типу Zala. Також ворог завдав 54 авіаційні удари та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди", — кажуть у Генштабі.

Де зосереджується ворог

Російські війська зосереджують основні зусилля на п'ятьох напрямках:

Куп'янському;

Мар'їнському;

Бахмутському;

Лиманському;

Авдіївському.

Впродовж доби там відбулося 17 бойових зіткнень. На решті напрямків ситуація без суттєвих змін.

Успіхи ЗСУ на фронті

За останню добу авіація ЗСУ 14 разів вдарила по районах зосередження особового складу противника, озброєння та військової техніки, а також три рази по зенітно-ракетних комплексах ворога.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію РЕБ противника", — додають у Генштабі.

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, на півдні України у трьох окупованих містах 11 липня пролунали потужні вибухи. Йдеться про Бердянськ, Скадовськ і Токмак. Росіяни заявили, що працює ППО, проте на оприлюднених фото можна побачити наслідки "бавовни".