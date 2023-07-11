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Как оккупанты наказывают украинцев за отсутствие паспорта РФ на захваченной территории Херсонщины

11 июля 2023 21:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Репрессии и депортация: как оккупанты наказывают украинцев за отсутствие паспорта РФ
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На захваченной территории Херсонщины российские оккупанты применяют репрессии против гражданского населения. При отсутствии паспорта РФ людей даже депортируют в Сибирь и конфисковывают имущество.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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Как говорят в Генштабе, такие случаи происходят в Геническе.

"В населенном пункте Геническ временно захваченных территорий Херсонской области набирают обороты репрессии против граждан Украины. По имеющейся информации, попасть "на подвал" стало в разы легче, так как местные коллаборанты, желая выслужиться перед РОВ, постоянно клевещут на граждан, проводят безосновательные проверки. Также оккупанты угрожают местному населению, что в случае отсутствия паспорта России граждан принудительно депортируют в Сибирь и конфискуют все имущество", — говорится в сообщении.

Удары оккупантов за сутки

За последние сутки россияне атаковали территорию Украины иранскими дронами типа Shahed. Благодаря Воздушным силам Украины 26 из 28 ударных БпЛА были уничтожены. Кроме этого, ВСУ ликвидировали два разведывательных беспилотника типа Zala.

"В течение суток российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства типа Shahed. Всего было задействовано 28 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы наша ПВО уничтожила 26 ударных БПЛА и 2 разведывательных беспилотника типа Zala. Также враг нанес 5 ударов и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди", — говорят в Генштабе.

Где сосредотачивается враг

Российские войска сосредотачивают основные усилия на пяти направлениях:

  • Купянском;
  • Марьинском;
  • Бахмутскому;
  • Лиманском;
  • Авдеевском.

За сутки там произошло 17 боевых столкновений. На остальных направлениях ситуация без существенных изменений.

Успехи ВСУ на фронте

За последние сутки авиация ВСУ 14 раз ударила по районам сосредоточения личного состава противника, вооружения и военной техники, а также 3 раза по зенитно-ракетным комплексам врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ противника", — добавляют в Генштабе.

 

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Сообщение Генштаба. Фото: скриншот
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Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, на юге Украины в трех оккупированных городах 11 июля прогремели мощные взрывы. Речь идет о Бердянске, Скадовске и Токмаке. Россияне заявили, что работает ПВО, однако на обнародованных фото можно увидеть последствия "хлопка".

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