Як пов’язані теракт в Крокус Сіті Холлі та атака дрона на ЗАЕС

На місці терористичного акту в "Крокус Сіті Холлі" під Москвою. Фото: росЗМІ

Російська влада звинуватила Україну у причетності до теракту у "Крокус Сіті Холлі". Це робилося, зокрема, для того, аби потім звинуватити нашу державу у можливій техногенній катастрофі на Запорізькій АЕС, яку контролюють самі росіяни.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов нагадав, що росіяни після терористичного акту бойовиками "Ісламської держави" у "Крокус Сіті Холлі" під Москвою уперто просувають тезу про те, що до цього теракту причетна Україна.

"Це робиться для того, аби нав’язати світу образ України як терористичної країни", — підкреслив експерт.

У чому Кремль звинувачуватиме нашу державу

А це своєю чергою потрібно саме для того, аби проводити подібні нинішній дроновій атаці акції.

"Росія, звинувачуючи Україну у теракті в "Крокус Сіті Холлі", забезпечує собі таким чином можливість говорити після можливого вибуху на Запорізькій АЕС та радіоактивного забруднення території країн Європи — мовляв, ми ж вас попереджали про загрози з боку України", — пояснив Снєгирьов логіку росіян.

Нагадаємо, 7 квітня на території ЗАЕС здетонував безпілотник. У ГУР, коментуючи інцидент, заявили, що завдавати ударів, зокрема імітаційних, по станції — це постійна злочинна практика окупантів, а Україна до цих провокацій не причетна.

Як розповіли у МАГАТЕ, внаслідок атаки не було виявлено пошкоджень систем, які мають критичне значення для ядерної безпеки або безпеки території станції.