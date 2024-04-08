Як пов’язані теракт в Крокус Сіті Холлі та атака дрона на ЗАЕС
Російська влада звинуватила Україну у причетності до теракту у "Крокус Сіті Холлі". Це робилося, зокрема, для того, аби потім звинуватити нашу державу у можливій техногенній катастрофі на Запорізькій АЕС, яку контролюють самі росіяни.
Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Росія намагається подати Україну як терористів
Дмитро Снєгирьов нагадав, що росіяни після терористичного акту бойовиками "Ісламської держави" у "Крокус Сіті Холлі" під Москвою уперто просувають тезу про те, що до цього теракту причетна Україна.
"Це робиться для того, аби нав’язати світу образ України як терористичної країни", — підкреслив експерт.
У чому Кремль звинувачуватиме нашу державу
А це своєю чергою потрібно саме для того, аби проводити подібні нинішній дроновій атаці акції.
"Росія, звинувачуючи Україну у теракті в "Крокус Сіті Холлі", забезпечує собі таким чином можливість говорити після можливого вибуху на Запорізькій АЕС та радіоактивного забруднення території країн Європи — мовляв, ми ж вас попереджали про загрози з боку України", — пояснив Снєгирьов логіку росіян.
Нагадаємо, 7 квітня на території ЗАЕС здетонував безпілотник. У ГУР, коментуючи інцидент, заявили, що завдавати ударів, зокрема імітаційних, по станції — це постійна злочинна практика окупантів, а Україна до цих провокацій не причетна.
Як розповіли у МАГАТЕ, внаслідок атаки не було виявлено пошкоджень систем, які мають критичне значення для ядерної безпеки або безпеки території станції.
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