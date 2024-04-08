Как связаны теракт в Крокус Сити Холле и атака дрона на ЗАЭС

На месте террористического акта в Крокус Сити Холле под Москвой. Фото: росСМИ

Российские власти обвинили Украину в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Это делалось, в частности, для того, чтобы затем обвинить наше государство в возможной техногенной катастрофе на Запорожской АЭС, которую контролируют сами россияне.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев напомнил, что россияне после террористического акта боевиками Исламского государства в Крокус Сити Холл под Москвой упорно продвигают тезис о том, что к этому теракту причастна Украина.

"Это делается для того, чтобы навязать миру образ Украины как террористической страны", — подчеркнул эксперт.

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А это в свою очередь нужно именно для того, чтобы проводить подобные нынешней дроновой атаке акции.

"Россия, обвиняя Украину в теракте в "Крокус Сити Холл", обеспечивает себе таким образом возможность говорить после возможного взрыва на Запорожской АЭС и радиоактивного загрязнения территории стран Европы — мол, мы вас предупреждали об угрозах со стороны Украины", — пояснил Снегирев логику россиян.

Напомним, 7 апреля на территории ЗАЭС сдетонировал беспилотник. В ГУР, комментируя инцидент, заявили, что наносить удары, в том числе имитационные, по станции — это постоянная преступная практика оккупантов, а Украина к этим провокациям не причастна.

Как рассказали в МАГАТЭ, в результате атаки не было обнаружено повреждений систем, имеющих критическое значение для ядерной безопасности или безопасности территории станции.