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Як правильно потрібно поводитися з військовим, який повернувся з фронту

18 червня 2023 20:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Як правильно потрібно поводитися з військовим, який повернувся з фронту
Український військовий на фронті. Фото: REUTERS/Stringer
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні продовжується повномасштабна війна. Деякі люди не знають, як варто себе поводити з військовим, який повернувся з фронту. Для цього потрібно знати декілька простих порад.

Про це повідомляє Military Media Center.

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Як поводитися з військовим, який повернувся із зони бойових дій

  • При зустрічі з військовим, який повернувся з фронту, потрібно проявляти турботу та співчуття. Не варто влаштовувати оркестри та відразу дарувати квіти; 
  • поважайте людей, які повернулися із фронту;
  • будьте готові, що військовий може суттєво змінити свої життєві принципи та погляди. До того ж такі люди часто змінюють своє ставлення до матеріальних цінностей;
  • потрібно підготувати родичів військових до прибуття їх близьких з фронту. Вони повинні заздалегідь проходити інформаційні бесіди;
  • важливо дати військовим час розібратися з питаннями по прибуттю з фронту. Дозвольте таким людям спокійно відпочити;
  • людям варто навчитися критично сприймати інформацію, коли рідна людина перебуває на фронті. Не довіряйте інформації, яку публікує неперевірене джерело;
  • повідомляйте військовим, які перебувають на фронті, що вдома все добре. Для них важливо чути це.

Що робити не варто

  • Намагайтеся уникати конфліктних ситуацій, які можуть повернути військового у минуле на фронті;
  • не намагайтеся зрозуміти реальність, у якій живуть воїни;
  • не варто запитувати про загиблих побратимів, якщо військовий про це мовчить;
  • не завантажуйте людей, які повернулися з фронту, побутовими справами;
  • обмежте розмови про війну;
  • не цікавтеся ходом бойових дій та місцем перебування бійців.
Military Media Center
Допис Military Media Center. Фото: скриншот
Military Media Center
Допис Military Media Center. Фото: скриншот

Нагадаємо, від початку доби Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, знищують ворожу військову техніку та завдають удари по особовому складу противника. 

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