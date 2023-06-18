Як правильно потрібно поводитися з військовим, який повернувся з фронту

Український військовий на фронті. Фото: REUTERS/Stringer

В Україні продовжується повномасштабна війна. Деякі люди не знають, як варто себе поводити з військовим, який повернувся з фронту. Для цього потрібно знати декілька простих порад.

Про це повідомляє Military Media Center.

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Як поводитися з військовим, який повернувся із зони бойових дій

При зустрічі з військовим, який повернувся з фронту, потрібно проявляти турботу та співчуття. Не варто влаштовувати оркестри та відразу дарувати квіти;

поважайте людей, які повернулися із фронту;

будьте готові, що військовий може суттєво змінити свої життєві принципи та погляди. До того ж такі люди часто змінюють своє ставлення до матеріальних цінностей;

потрібно підготувати родичів військових до прибуття їх близьких з фронту. Вони повинні заздалегідь проходити інформаційні бесіди;

важливо дати військовим час розібратися з питаннями по прибуттю з фронту. Дозвольте таким людям спокійно відпочити;

людям варто навчитися критично сприймати інформацію, коли рідна людина перебуває на фронті. Не довіряйте інформації, яку публікує неперевірене джерело;

повідомляйте військовим, які перебувають на фронті, що вдома все добре. Для них важливо чути це.

Що робити не варто

Намагайтеся уникати конфліктних ситуацій, які можуть повернути військового у минуле на фронті;

не намагайтеся зрозуміти реальність, у якій живуть воїни;

не варто запитувати про загиблих побратимів, якщо військовий про це мовчить;

не завантажуйте людей, які повернулися з фронту, побутовими справами;

обмежте розмови про війну;

не цікавтеся ходом бойових дій та місцем перебування бійців.

Допис Military Media Center. Фото: скриншот

Допис Military Media Center. Фото: скриншот

Нагадаємо, від початку доби Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, знищують ворожу військову техніку та завдають удари по особовому складу противника.