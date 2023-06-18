Як правильно потрібно поводитися з військовим, який повернувся з фронту
18 червня 2023 20:56
Український військовий на фронті. Фото: REUTERS/Stringer
В Україні продовжується повномасштабна війна. Деякі люди не знають, як варто себе поводити з військовим, який повернувся з фронту. Для цього потрібно знати декілька простих порад.
Про це повідомляє Military Media Center.
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- При зустрічі з військовим, який повернувся з фронту, потрібно проявляти турботу та співчуття. Не варто влаштовувати оркестри та відразу дарувати квіти;
- поважайте людей, які повернулися із фронту;
- будьте готові, що військовий може суттєво змінити свої життєві принципи та погляди. До того ж такі люди часто змінюють своє ставлення до матеріальних цінностей;
- потрібно підготувати родичів військових до прибуття їх близьких з фронту. Вони повинні заздалегідь проходити інформаційні бесіди;
- важливо дати військовим час розібратися з питаннями по прибуттю з фронту. Дозвольте таким людям спокійно відпочити;
- людям варто навчитися критично сприймати інформацію, коли рідна людина перебуває на фронті. Не довіряйте інформації, яку публікує неперевірене джерело;
- повідомляйте військовим, які перебувають на фронті, що вдома все добре. Для них важливо чути це.
Що робити не варто
- Намагайтеся уникати конфліктних ситуацій, які можуть повернути військового у минуле на фронті;
- не намагайтеся зрозуміти реальність, у якій живуть воїни;
- не варто запитувати про загиблих побратимів, якщо військовий про це мовчить;
- не завантажуйте людей, які повернулися з фронту, побутовими справами;
- обмежте розмови про війну;
- не цікавтеся ходом бойових дій та місцем перебування бійців.
Нагадаємо, від початку доби Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, знищують ворожу військову техніку та завдають удари по особовому складу противника.