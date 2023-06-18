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Как правильно нужно вести себя с военным, который вернулся с фронта

18 июня 2023 20:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Как правильно нужно вести себя с военным, который вернулся с фронта
Украинский военный на фронте. Фото: REUTERS/Stringer
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине продолжается полномасштабная война. Некоторые люди не знают, как стоит себя вести с военным, который вернулся с фронта. Для этого нужно знать несколько простых советов.

Об этом сообщает Military Media Center.

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  • При встрече с военным, вернувшимся с фронта, нужно проявлять заботу и сочувствие. Не стоит устраивать оркестры и сразу дарить цветы;
  • уважайте людей, вернувшихся с фронта;
  • будьте готовы, что военный может существенно изменить свои принципы и взгляды. К тому же такие люди часто изменяют свое отношение к материальным ценностям;
  • нужно подготовить родственников военных к прибытию их близких с фронта. Они обязаны заблаговременно проходить информационные беседы;
  • важно дать военным время разобраться с вопросами по прибытию с фронта. Позвольте таким людям спокойно отдохнуть;
  • людям следует научиться критически воспринимать информацию, когда родной человек находится на фронте. Не доверяйте информации, публикуемой непроверенным источником;
  • сообщайте военным, находящимся на фронте, что дома все хорошо. Для них важно это слышать.

Что делать не стоит

  • Старайтесь избегать конфликтных ситуаций, которые могут вернуть военного в прошлое на фронте;
  • не пытайтесь понять реальность, в которой живут воины;
  • не стоит спрашивать о погибших собратьях, если военный об этом молчит;
  • не загружайте людей, вернувшихся с фронта, бытовыми делами;
  • ограничьте разговоры о войне;
  • не интересуйтесь ходом боевых действий и местом нахождения бойцов.
Military Media Center
Пост Military Media Center. Фото: скриншот
Military Media Center
Пост Military Media Center. Фото: скриншот

Напомним, с начала суток Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта. В частности, уничтожают вражескую военную технику и наносят удары по личному составу противника.

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