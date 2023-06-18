Как правильно нужно вести себя с военным, который вернулся с фронта
18 июня 2023 20:56
Украинский военный на фронте. Фото: REUTERS/Stringer
В Украине продолжается полномасштабная война. Некоторые люди не знают, как стоит себя вести с военным, который вернулся с фронта. Для этого нужно знать несколько простых советов.
Об этом сообщает Military Media Center.
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- При встрече с военным, вернувшимся с фронта, нужно проявлять заботу и сочувствие. Не стоит устраивать оркестры и сразу дарить цветы;
- уважайте людей, вернувшихся с фронта;
- будьте готовы, что военный может существенно изменить свои принципы и взгляды. К тому же такие люди часто изменяют свое отношение к материальным ценностям;
- нужно подготовить родственников военных к прибытию их близких с фронта. Они обязаны заблаговременно проходить информационные беседы;
- важно дать военным время разобраться с вопросами по прибытию с фронта. Позвольте таким людям спокойно отдохнуть;
- людям следует научиться критически воспринимать информацию, когда родной человек находится на фронте. Не доверяйте информации, публикуемой непроверенным источником;
- сообщайте военным, находящимся на фронте, что дома все хорошо. Для них важно это слышать.
Что делать не стоит
- Старайтесь избегать конфликтных ситуаций, которые могут вернуть военного в прошлое на фронте;
- не пытайтесь понять реальность, в которой живут воины;
- не стоит спрашивать о погибших собратьях, если военный об этом молчит;
- не загружайте людей, вернувшихся с фронта, бытовыми делами;
- ограничьте разговоры о войне;
- не интересуйтесь ходом боевых действий и местом нахождения бойцов.
Напомним, с начала суток Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта. В частности, уничтожают вражескую военную технику и наносят удары по личному составу противника.