Скільки ворожої техніки знищили ЗСУ за сьогодні

Сили оборони України на фронті. Фото: google

Від початку доби сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, знищують ворожу військову техніку та наносять удари по особовому складу противника.

Про це повідомляють у Генштабі.

Читайте також:

Втрати російської армії

Відтак, авіація сил оборони 7 разів вдарила по районах зосередження особового складу та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.

Окрім цього українські захисники знищили 1 ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу "Shahed" та 5 розвідувальних БпЛА.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 його склади боєприпасів", — додають у Генштабі.

Повідомлення від Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, що за минулу добу, 17 червня, українські захисники знищили близько 650 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення на війні в Україні загинуло біля 219 820 загарбників.

До того ж українська авіація впродовж доби завдала 14 ударів по ворогу. Крім того, ЗСУ ліквідували два ракетних комплекси росіян.