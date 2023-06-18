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Генштаб оприлюднив нові дані: ЗСУ вдалося приземлити ще один "Алігатор"

18 червня 2023 19:58
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Козюк Тетяна
редактор
Скільки ворожої техніки знищили ЗСУ за сьогодні
Сили оборони України на фронті. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Від початку доби сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, знищують ворожу військову техніку та наносять удари по особовому складу противника. 

Про це повідомляють у Генштабі

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Відтак, авіація сил оборони 7 разів вдарила по районах зосередження особового складу та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.

Окрім цього українські захисники знищили 1 ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу "Shahed" та 5 розвідувальних БпЛА. 

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 його склади боєприпасів", — додають у Генштабі. 

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Повідомлення від Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, що за минулу добу, 17 червня, українські захисники знищили близько 650 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення на війні в Україні загинуло біля 219 820 загарбників.

До того ж українська авіація впродовж доби завдала 14 ударів по ворогу. Крім того, ЗСУ ліквідували два ракетних комплекси росіян.

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