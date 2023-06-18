Скільки ворожої техніки знищили ЗСУ за сьогодні

Генштаб оприлюднив нові дані: ЗСУ вдалося приземлити ще один "Алігатор"
Від початку доби сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, знищують ворожу військову техніку та наносять удари по особовому складу противника.
Про це повідомляють у Генштабі.
Втрати російської армії
Відтак, авіація сил оборони 7 разів вдарила по районах зосередження особового складу та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.
Окрім цього українські захисники знищили 1 ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу "Shahed" та 5 розвідувальних БпЛА.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 його склади боєприпасів", — додають у Генштабі.
Нагадаємо, що за минулу добу, 17 червня, українські захисники знищили близько 650 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення на війні в Україні загинуло біля 219 820 загарбників.
До того ж українська авіація впродовж доби завдала 14 ударів по ворогу. Крім того, ЗСУ ліквідували два ракетних комплекси росіян.