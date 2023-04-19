Как Россия вербует людей на войну через сервисы поиска работы: расследование

Мобилизированные военнослужащие России. Фото: ria.ru

Российская армия активно размещает вакансии на контрактную службу (фактически на войну в Украине ) на российских сервисах поиска работы, например HeadHunter. По данным фонда Ukrainian Victims of War, по состоянию на 17 марта 2023 года таких вакансий насчитывается около 850, а общее количество отзывов приближается к 5500.

Об этом сообщает AIN.UA.

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Информация с сайта HeadHunter собиралась с помощью парсинга, учитывая только активные объявления о поиске военнослужащих на момент обновления данных и собирая дополнительные параметры, как количество отзывов, зарплата, регион поиска будущих контрактников, работодателя (конкретную военную часть или силовое ведомство России) и другие данные.

Количество вакансий, связанных с войной. Фото: ain.ua

Данные по количеству ответов на военные вакансии есть с конца августа 2022 по март 2023, за исключением февраля, который пропущен по техническим причинам. В общем, в зимний период есть спад активности россиян, которые готовы отправиться на фронт, что вероятно объясняется погодой и нежеланием захватчиков мерзнуть в холодных окопах.

Общее количество вакансий, связанных с военной службой в период с августа по март упало с 2238 до 844, или 2,6 раза. При этом общее количество ответов на эти вакансии в марте остается примерно на августовском уровне (5445 против 5776).

Вакансии на сайте HeadHunter, где ищут людей для участия в войне. Фото: ain.ua

Кого ищут

Среди вакансий есть штатные должности в местных воинских частях на территории России, однако большинство соискателей работы в армии России (64% или 3514 кандидатов по состоянию на март 2023 года) ищут именно высокооплачиваемые места с зарплатой до 100 000 — 400 000 рублей. А это почти всегда предполагает отбывание непосредственно на линию фронта и участие в боевых действиях.

Позиция компании

На все обвинения в поддержке войны HeadHunter, как и большая часть российских компаний, избегает ответа. Еще в апреле 2022 года, когда компанию впервые обвинили в фактическом поиске наемников для войны, там ответили, что "такие вакансии размещались на сайте и раньше".

Подобная ситуация была с российским Avito (по состоянию на тот момент принадлежавший OLX Group), на котором можно найти объявления о найме контрактников, а также появились сообщения о продаже "трофеев" — вещей, которые российские оккупанты воруют в Украине. Холдинг Prosus, владеющий OLX в конце концов был вынужден продать российский бизнес.

HeadHunter еще в 2019 году провел IPO и до 24 февраля 2022 свободно торговались на бирже Nasdaq. С началом полномасштабной войны торговлю акциями заморозили, а в марте 2023 года Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и биржа Nasdaq объявили о принудительном делистинге пяти российских компаний, включая HeadHunter.

Напомним, ранее стало известно, что из-за масштабных потерь на фронте российское командование вынуждено отложить начало учебного процесса в военных академиях. Большие потери на фронте отражаются на всей ситуации в военном ведомстве России.