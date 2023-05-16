Пільги на комуналку для учасників бойових дій — як легко оформити

Пільги на комунальні послуги для учасників бойових дій. Фото: Новини.LIVE

Українські військові та ветерани війни, які мають посвідчення учасника бойових дій можуть розраховувати на низку пільг, зокрема на житлово-комунальні послуги.

Як їх легко оформити — детально розповіли в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Як оформити пільги на комунальні послуги — подання заяви

Учаснику бойових дій слід звернутися до органу Пенсійного фонду (ПФУ) та подати наступні заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);

про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

Заяву до Єдиного державного автоматизованого реєстру можна подати:

особисто;

в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ;

поштою.

Оформлення пільг в Україні. Фото: google.com

Які документи необхідно пред'явити УБД

При поданні заяви для внесення відомостей до ЄДАРП учасник бойових дій пред’являє:

паспорт громадянина України;

документ, що підтверджує право на пільги;

дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт з відповідною відміткою (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган).

Інформацією про місце проживання людини є відомості, що були внесені до паспорта як місце реєстрації.

Для підтвердження фактичного місця проживання (за потреби) учасник бойових дій надає:

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

договір оренди;

довідку про сплату житлово-комунальних послуг за іншою (відмінною від місця реєстрації) адресою;

інший офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання пільговика.

В разі відсутності таких документів, подається акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи. Такий акт складається посадовою особою виконавчого органу сільської, селищної або міської ради відповідної територіальної громади.

Хто приймає заяви на отримання пільг

Заяви з необхідними документами та відомостями від учасників бойових дій приймаються посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відповідних територіальних громад або військових адміністрацій та посадовими особами центрів надання адміністративних послуг, виключно з формуванням електронної справи та передаються до ПФУ протягом трьох робочих днів з дати надходження.

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: УНІАН

Що обов'язково треба знати УБД про надання пільг на комунальні послуги

Якщо людина має право на пільги згідно з кількома законами, до ЄДАРП включається уся інформація про учасника бойових дій. Проте з-поміж усіх можливих варіантів пільговик обирає одну підставу для пільги.

У разі зміни будь-яких відомостей, що потребують коригування включеної до ЄДАРП інформації, пільговик повідомляє до ПФУ протягом 30 днів.

Нагадаємо, ми писали, у чому суттєва різниця між учасником бойових дій (УБД) та учасником війни й на які пільги можуть розраховувати такі громадяни.

Раніше ми повідомляли, що діти УБД отримають кілька пільг, що спрощують здобуття вищої освіти.

Також ми розповідали які пільги передбачені для УБД, котрі мають авто.