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Как участнику боевых действий оформить льготы на коммуналку: простая инструкция

16 мая 2023 13:17
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Льготы на коммуналку для участников боевых действий — как легко оформить
Льготы на коммунальные услуги для участников боевых действий. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Украинские военные и ветераны войны, имеющие удостоверение участника боевых действий, могут рассчитывать на ряд льгот, в том числе на жилищно-коммунальные услуги.

Как их легко оформить — подробно рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Как оформить льготы на коммунальные услуги — подача заявления

Участнику боевых действий следует обратиться в орган Пенсионного фонда (ПФУ) и подать следующие заявления:

  • о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРЛ);
  • о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Заявление в Единый государственный автоматизированный реестр можно подать:

  • лично;
  • в электронной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • по почте.

 

Как оформить льготы на коммунальные услуги
Оформление льгот в Украине. Фото: google.com

Какие документы необходимо предъявить УБД

При подаче заявления для внесения сведений в ЕГАРПЛ​участник боевых действий предъявляет:

  • паспорт гражданина Украины;
  • документ, подтверждающий право на льготы;
  • данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или паспорте с соответствующей отметкой (для физических лиц, которые по религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующий контролирующий орган).

Информацией о месте жительства человека являются сведения, внесенные в паспорт как место регистрации.

Для подтверждения фактического места жительства (при необходимости) участник боевых действий предоставляет:

  • справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  • договор аренды;
  • справку об оплате жилищно-коммунальных услуг по другому (отличному от места регистрации) адресу;
  • другой официальный документ, подтверждающий фактическое место жительства льготника.

В случае отсутствия таких документов подается акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства лица. Такой акт составляется должностным лицом исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующего территориального общества.

Кто принимает заявления на получение льгот

Заявления с необходимыми документами и сведениями от участников боевых действий принимаются должностными лицами исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов соответствующих территориальных общин или военных администраций и должностными лицами центров предоставления административных услуг, исключительно с формированием электронного дела и передаются в ПФУ в течение трех рабочих дней с даты поступление.

 

Что обязательно нужно знать УБД о предоставлении льгот на коммунальные услуги
Удостоверение участника боевых действий. Фото: УНИАН

Что обязательно нужно знать УБД о предоставлении льгот на коммунальные услуги

Если человек имеет право на льготы по нескольким законам, в ЕГАРЛ включается вся информация об участнике боевых действий. Однако из всех возможных вариантов льготник выбирает одно основание для льготы.

В случае изменения любых сведений, требующих корректировки включенной в ЕГАРЛ информации, льготник сообщает в ПФУ в течение 30 дней.

Напомним, мы писали, в чем существенная разница между участником боевых действий (УБД) и участником войны и на какие льготы могут рассчитывать такие граждане.

Ранее мы сообщали, что дети УБД получат несколько льгот, упрощающих получение высшего образования.

Также мы рассказывали, какие льготы предусмотрены для УБД, которые имеют авто.

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