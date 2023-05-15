Земельна ділянка для військових — які розміри передбачені законом

Українські військові на фронті. Фото: ЗСУ

В Україні планують повернути можливість безоплатного отримання земельної ділянки у приватну власність. У першу чергу таку можливість матимуть військовослужбовці.

Відповідний проєкт Закону "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо відновлення прав деяких категорій громадян на приватизацію земельних ділянок під час дії правового режиму воєнного стану на території України" № 8366−1 внесли депутати Верховної Ради України. Його мають розглянути до липня поточного року.

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Хто може отримати земельну ділянку безоплатно

Згідно з "Перехідними положеннями" Земельного кодексу України пропонують відновити право на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність зокрема для громадян України, які відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" визнаються:

учасниками бойових дій та особами, прирівняними до них;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих військових.

Відповідно до ст. 12 (п. 14) ЗУ ці категорії громадян мають право на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва.

Важливо: право на отримання будуть мати особи, які раніше не скористалася правом на приватизацію землі відповідного цільового призначення.

Українські військові. Фото: peoplesproject.com

На яку земельну ділянку можна буде розраховувати

За ст. 121 Земельного кодексу України передбачені такі розміри ділянок:

для ведення садівництва — не більше 0,12 га;

для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 га;

для будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, в містах — не більше 0,10 га;

для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара.

Варто зазначити, що зазначені норми площ для безоплатної приватизації — це максимальна кількість землі, що може бути виділена по кожному цільовому призначенню, а в реальності ці цифри можуть бути трохи меншими.

Існує і можливість отримати у власність земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності.

Земельні ділянки для військових. Фото: google.com

Як обрати земельну ділянку та куди звертатися за допомогою

Обрати вільну земельну ділянку за бажаним місцем розташування та з відповідним цільовим призначенням може допомогти онлайн-ресурс Публічна кадастрова карта.

При цьому на карті можна вибирати лише ті ділянки, які позначені білим кольором.

Також можна звернутися за консультацією до спеціалістів земельного відділу в органах виконавчої ради населених пунктів.

Ще один варіант — скористатися платними консультаціями профільних землевпорядних фірм, які є в усіх містах.

Отже, найближчими місяцями стане зрозумілим, чи зможуть скористатися своїм правом на отримання землі три визначені Законом пільгові категорії, про які писалося вище.

Нагадаємо, ми писали, у чому суттєва різниця між учасником бойових дій (УБД) та учасником війни й на які пільги можуть розраховувати такі громадяни.

Раніше, ми повідомляли, як можна отримати статус учасника бойових дій та які документи для цього потрібні.

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