Україна наближається до обміну "всіх на всіх" із РФ, — Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Фото: Віктор Ковальчук/УНІАН

З російського полону вже вдалося повернути понад 2,2 тисячі українців. Україна та Росія наближаються до обміну у форматі "всіх на всіх".

Про це розповів очільник розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна.

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Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх"

"Станом на зараз вже обміняно більш ніж 2200 людей. Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і ніяк не під час", — зазначив Буданов.

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Житомирі розповів, що Україна звільнила з полону 2238 людей. З них 140 — цивільні. За його словами, Україна продовжує активно працювати над звільненням своїх військових і цивільних.

Нагадаємо, останній обмін полоненими відбувся на Великдень. Тоді додому повернулись 130 українців.

Серед полонених, які повернулись додому є військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Також рядові та сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.