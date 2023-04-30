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Как Украина будет наказывать россиян за военные преступления: ответ Буданова

30 апреля 2023 13:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как Украина будет наказывать россиян за военные преступления: ответ Буданова
Глава разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Каждый оккупант, который совершил военные преступления против человечности в Украине, будет найден и уничтожен. То, в какой части света он находится, не имеет значения.

Об этом рассказал глава разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу PBS.

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Как Украина будет наказывать россиян за военные преступления

"Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира", ― заявил Кирилл Буданов.

Глава украинской разведки добавил, что для этого у Украины достаточно собственных сил и средств.

Дефекты оккупационных властей

Также начальник ГУР МО Украины сообщил, что сейчас государство-агрессор стремится взять под контроль многочисленные российские военизированные группировки. По словам Кирилла Буданова, новая структура, которую пытается создать РФ, будет иметь целью поставить так называемые ЧВК под управление российского генерального штаба.

"Россияне стремятся создать определенную главную организацию, которая будет руководить и командовать всеми этими парамилитарными формированиями, потому что, очевидно, сейчас среди них нет единства", — отметил Буданов, подтвердив, что сейчас Россия способна ежемесячно мобилизовать от 20 до 22 тысяч солдат.

Напомним, недавно Кирилл Буданов рассказал, что Украина близится к обмену пленных в формате "всех на всех".

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