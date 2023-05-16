ППО збила 6 Кинджалів та 3 балістичні ракети: як їй вдалося

ЗРК Patriot, що здатна збивати балістичні ракети. Фото: командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook

Успішна робота української ППО в ніч проти вівторка 16 травня — це результат великої кількості зусиль, а саме насичення сучасними засобами повітряної оборони західного зразка, а також титанічна та колосальна робота по розрахунках підльоту ворожих ракет.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Валерій Рябих, військовий експерт, редактор інформаційного мілітарі-видання Defense Express.

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Загалом, за словами експерта, захист неба — це титанічна робота Повітряних сил, що складається із багатьох компонентів. Окрім насичення сучасними ППО, це ще й модернізація радянських засобів засобів ППО та численні розрахунки підльоту ворожих цілей і визначення тактики противника.

Валерій Рябих. Фото: Новини.LIVE

"Збиття таких ракет, як "Кинджали", здійснюється в автоматичному режимі, адже аеробалістичні ракети летять на дуже великих швидкостях. Шлях від пуску до цілей проходять за лічені секунди. Зрозуміло, що ніяка швидкість реакції людини не буде визначальною, але оператори контролюють всю роботу системи", — відзначив Рябих.

Ракета "Кинджал". Фото: Wikimedia commons

За його словами, спершу система отримує всі дані та напрямки руху загрози, запускає процес обробки з визначення засобів, що знаходяться на її траєкторії польотів.

Далі вона переводиться в автоматичний режим і долає все, що потрапляє в зону її виявлення у визначеному районі. При цьому випущеній ракеті треба долетіти на супервеликій швидкості, аби зустрітися із балістичною ціллю в повітрі та уразити її кенетичним ударом.

"Ювелірній роботі сил ППО передує титанічна та колосальна робота по розрахунках. Зокрема, розрахувати всі траєкторії польотів, звідки противник може наносити удари, його тактику, аби досягти мінімальної шкоди для цивільного населення. Адже основне завдання Повітряної оборони — захист від ракетно-терорестичної загрози країни-агресора", — підсумував Рябих.

ЗРК Patriot, що здатна збивати балістичні ракети. Фото: Oleksij Reznikov/Twitter

Нагадаємо, в ніч проти вівторка 16 травня Росія завдала по Україні чергового повітряного удару, випустивши 18 ракет різного типу. Зокрема, шість "Кинджалів", дев'ять "Калібрів" і три балістичні ракети наземного базування — С-400 та "Іскандер-М". Практично всі вони цілили по Києву та були збиті українською протиповітряною обороною.

Повітряна тривога в Україні тривала 1 годину 38 хвилин. Найгарячіше у столиці було 15 хвилин — у проміжку 03:00-03:15 ночі. Саме в цей час тривав повітряний бій у небі над Києвом. Він був найгучнішим за весь час війни та повітряних ударів по столиці.