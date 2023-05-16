ПВО сбила 6 Кинжалов и 3 баллистические ракеты: как ей удалось

ЗРК Patriot, способная сбивать баллистические ракеты. Фото: командование Воздушных Сил ВСУ / Facebook

Успешная работа украинского ПВО в ночь на вторник 16 мая — это результат большого количества усилий, а именно насыщение современными средствами воздушной обороны западного образца, а также титаническая и колоссальная работа по расчетам подлета вражеских ракет.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Валерий Рябых, военный эксперт, редактор информационного милитари-издания Defense Express.

Читайте также:

В целом, по словам эксперта, защита неба — это титаническая работа Воздушных сил, состоящая из многих компонентов. Кроме насыщения современными ПВО, это еще и модернизация советских средств ПВО и многочисленные расчеты подлета вражеских целей и определение тактики противника.

Валерий Рябых. Фото: Новини.LIVE

"Сбитие таких ракет, как "Кинжалы", осуществляется в автоматическом режиме, ведь аэробаллистические цели летят на очень больших скоростях. Путь от пуска до целей проходят в считанные секунды. Ясно, что никакая скорость реакции человека не будет определяющей, но операторы контролируют всю работу системы", — отметил Рябых.

Ракета "Кинжал". Фото: Wikimedia commons

По его словам, сначала система получает все данные и направления движения угрозы, запускает процесс обработки по определению находящихся на ее траектории полета средств.

Дальше она переводится в автоматический режим и преодолевает все, что попадает в ее зону обнаружения в определенном районе. При этом выпущенной ракете следует долететь на супербольшой скорости, чтобы встретиться с баллистической целью в воздухе и поразить ее кинетическим ударом.

"Ювелирной работе сил ПВО предшествует титаническая и колоссальная работа по расчетам. В частности, рассчитать все траектории полетов, откуда противник может наносить удары, его тактику, чтобы добиться минимального ущерба для гражданского населения. Ведь основная задача воздушной обороны — защита от ракетно-террористической угрозы страны-агрессора", — подытожил Рябых.

ЗРК Patriot, способная сбивать баллистические ракеты. Фото: Oleksij Reznikov/Twitter

Напомним, в ночь на вторник 16 мая Россия нанесла по Украине очередной воздушный удар, выпустив 18 ракет разного типа. В частности, шесть "Кинжалов", девять "Калибров" и три баллистических ракеты наземного базирования — С-400 и "Искандер-М". Практически все они целились по Киеву и были сбиты украинской противовоздушной обороной.

Воздушная тревога в Украине длилась 1 час 38 минут. Горячее всего в столице было 15 минут — в промежутке 03:00-03:15 ночи. Именно в это время продолжалось воздушное сражение в небе над Киевом. Оно было самым громким за все время войны и воздушных ударов по столице.