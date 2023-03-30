Як українські артилеристи нищать ворога під Бахмутом: Залужний показав потужні фото
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив подяку українським воїнам, які дають відсіч російському агресору. Головнокомандувач також відзначив українських артилеристів.
Відповідний допис з'явився на сторінках Валерія Залужного у соцмережах.
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Головком оприлюднив серію фото, на яких зображені артилеристи, які зараз беруть участь у боях на Бахмутському напрямку.
"Українські артилеристи нищать противника на Бахмутському напрямку. Дякую усім, хто в бою за свободу і незалежність нашої держави", — написав Залужний.
Нагадаємо, раніше генерал Валерій Залужний заявив, що Повітряним силам ЗСУ потрібна сучасніша авіаційна техніка. Йдеться, зокрема, про американські винищувачі F-16.
Також головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нещодавно привітав громадян з Днем добровольця. Він наголосив, що українська нація щодня демонструє світові, що означає бути справжнім добровольцем.