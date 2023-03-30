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Як українські артилеристи нищать ворога під Бахмутом: Залужний показав потужні фото

30 березня 2023 19:43
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Валерій Залужний відзначив роботу артилеристів ЗСУ на Бахмутському напрямку
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловив подяку українським воїнам, які дають відсіч російському агресору. Головнокомандувач також відзначив українських артилеристів. 

Відповідний допис з'явився на сторінках Валерія Залужного у соцмережах. 

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Головком оприлюднив серію фото, на яких зображені артилеристи, які зараз беруть участь у боях на Бахмутському напрямку. 

"Українські артилеристи нищать противника на Бахмутському напрямку. Дякую усім, хто в бою за свободу і незалежність нашої держави", — написав Залужний. 

ЗСУ артилеристи на Бахмутському напрямку

ЗСУ артилеристи на Бахмутському напрямку

ЗСУ артилеристи на Бахмутському напрямку

ЗСУ артилеристи на Бахмутському напрямку

ЗСУ артилеристи на Бахмутському напрямку

ЗСУ артилеристи на Бахмутському напрямку

ЗСУ артилеристи на Бахмутському напрямку

ЗСУ артилеристи на Бахмутському напрямку

ЗСУ артилеристи на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, раніше генерал Валерій Залужний заявив, що Повітряним силам ЗСУ потрібна сучасніша авіаційна техніка. Йдеться, зокрема, про американські винищувачі F-16.

Також головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нещодавно привітав громадян з Днем добровольця. Він наголосив, що українська нація щодня демонструє світові, що означає бути справжнім добровольцем.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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