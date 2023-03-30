Как украинские артиллеристы уничтожают врага под Бахмутом: Залужный показал мощные фото

Валерий Залужный отметил работу артиллеристов ВСУ на Бахмутском направлении

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил благодарность украинским воинам, которые дают отпор российскому агрессору. Главнокомандующий также отметил украинских артиллеристов.

Соответствующее сообщение появилось на страницах Валерия Залужного в соцсетях.

Главком обнародовал серию фото, на которых изображены артиллеристы, участвующие сейчас в боях на Бахмутском направлении.

"Украинские артиллеристы уничтожают противника на Бахмутском направлении. Спасибо всем, кто в бою за свободу и независимость нашего государства", — написал Залужный.

Напомним, ранее генерал Валерий Залужный заявил, что Воздушным силам ВСУ нужна более современная авиационная техника. Речь идет, в частности, об американских истребителях F-16.

Также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный недавно поздравил граждан с Днем добровольца. Он подчеркнул, что украинская нация каждый день демонстрирует миру, что значит быть настоящим добровольцем.