Как украинские артиллеристы уничтожают врага под Бахмутом: Залужный показал мощные фото
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил благодарность украинским воинам, которые дают отпор российскому агрессору. Главнокомандующий также отметил украинских артиллеристов.
Соответствующее сообщение появилось на страницах Валерия Залужного в соцсетях.
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Главком обнародовал серию фото, на которых изображены артиллеристы, участвующие сейчас в боях на Бахмутском направлении.
"Украинские артиллеристы уничтожают противника на Бахмутском направлении. Спасибо всем, кто в бою за свободу и независимость нашего государства", — написал Залужный.
Напомним, ранее генерал Валерий Залужный заявил, что Воздушным силам ВСУ нужна более современная авиационная техника. Речь идет, в частности, об американских истребителях F-16.
Также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный недавно поздравил граждан с Днем добровольца. Он подчеркнул, что украинская нация каждый день демонстрирует миру, что значит быть настоящим добровольцем.