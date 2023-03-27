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Залужний нагородив "Золотим хрестом" Руслана Зубарєва: деталі

27 березня 2023 13:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Валерій Залужний та Руслан Зубарєв
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів урочисту церемонію нагородження старшого солдата Руслана Зубарєва, відомого під псевдонімом "Хижак". За героїчне відбиття атаки противника на українську позицію в районі Сватового у лютому Зубарєв був удостоєний "Золотого хреста".

Про це Залужний написав у Telegram.

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Слова Залужного

Генерал Валерій Залужний зазначив, що для нього було почесно нагородити Руслана Зубарєва, старшого солдата 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка, почесним нагрудним знаком "Золотий хрест" та вручити йому заслужену нагородну зброю.

"Руслан Зубарєв зумів відбити атаку чисельно переважаючих сил противника, проявивши при цьому мужність і переможний дух у бою", — написав Залужний.

Головнокомандувач ВСУ висловив свою подяку кожному, хто стоїть на захисті Батьківщини проти окупантів та віддає шану всім захисникам України.

Що відомо про Руслана Зубарєва

Боєць 92-ї бригади Руслан Зубарєв, відомий під позивним "Хижаком", у рукопашній сутичці знищив кількох окупантів та ворожу БМП-2. Відеозапис цього бою називають "найефектнішою битвою 2023 року".

21-річний Руслан Зубарєв народився у Запоріжжі. В інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову "Хижак" поділився історією про те, як він знищив штурмову групу та БМП на відстані всього п'ять метрів. Цей бій відбувся 16 лютого у районі Сватового.

Нагадаємо, що рік тому, 24 березня, Збройні Сили України здійснили ракетний удар по базі ворога в морському порту тимчасово окупованого Бердянська, вразивши при цьому кілька великих десантних кораблів російського флоту, таких як "Орськ", "Цезар Кунніков" та "Новочеркаськ".

За словами Валерія Залужного, один із кораблів, "Саратов", був повністю знищений. Ця подія розвінчала міф про невразливість російського флоту і підтвердила, що на українській землі ворог не може почуватися безпечно, ні на суші, ні на воді.

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