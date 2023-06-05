Чи можуть ППО унеможливити падіння рештків збитих ракет

Росіяни заряджають пускову установку ОТРК "Іскандер". Фото: Reuters

У результаті роботи українських Протиповітряних сил збивається достатня кількість ворожих ракет і дронів. Однак повністю унеможливити падіння уламків ракет, які атакують, і ракет, які їх перехоплюють, неможливо.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ

"А уламки — вони будуть падати. Адже росіяни обирають цілі потужні, серйозні", — сказав Ігнат.

За його словами, як правило, ракета-перехоплювач збиває ворожі боєприпаси вражаючими елементами, після чого той втрачає свою пілотажність. При цьому бойова частина дрона чи ракети може розірватися, а може — ні, зважаючи, куди влучив уламок, а далі і частини ворожого боєприпасу, і частини ракети сил ППО падають на землю.

І це ж не просто уламки, наголосив представник Повітряних сил, а десятки кілограмів заліза, та ще й з ракетним паливом і бойовою частиною.

"Все це — небезпечно і може забрати життя. Однак іншого методу, іншого способу, як їх збивати, немає. Протиповітряна оборона працює в тих умовах бойової обстановки, які склалися, з тими засобами, які є, і робиться все максимально ефективно", — уточнив Ігнат.

Що сталося у Києві

У ніч проти 1 червня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, близько 02:45 1 червня 2023 року противник підступно атакував столицю України балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер".

Було випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" із Брянської області РФ. ППО збила всі 10 цілей.

У Деснянському районі поруч з дитячою поліклінікою через закрите бомбосховище від уламків збитої російської ракети загинуло три особи.

Як розповіли у командуванні Повітряних сил ЗСУ, Росія випустила по Києву 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер". Із них 7 балістичних "Іскандер-М" та 3 крилаті "Іскандер-К". Всі були збиті ППО. Запуск здійснювався із військового аеродрому Клінці, що в Брянській області. Ракети прилетіли до столиці за лічені хвилини.