Могут ли ПВО сделать невозможным падение остатков сбитых ракет

Россияне заряжают пусковую установку ОТРК "Искандер". Фото: Reuters

В результате работы украинских Противовоздушных сил сбивается достаточное количество вражеских ракет и дронов. Однако полностью исключить падение обломков атакующих ракет и перехватывающих их ракет невозможно.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

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Юрий Игнат. Фото: Укринформ

"А обломки — они будут падать. Ведь россияне выбирают цели мощные, серьезные", — сказал Игнат.

По его словам, как правило, ракета-перехватчик сбивает вражеский боеприпас поражающими элементами, после чего тот теряет свою пилотажность. При этом боевая часть, будь то дрона или ракеты, может разорваться, а может — и нет, смотря куда попал обломок, а дальше и части вражеского боеприпаса, и части ракеты сил ПВО падают на землю.

И это не просто обломки, подчеркнул представитель Воздушных сил, а — десятки килограммов железа, да еще с ракетным топливом и боевой частью.

"Все это — опасно и может унести жизнь. Однако другого метода, другого способа, как их сбивать, нет. Противовоздушная оборона работает в сложившихся условиях боевой обстановки с теми средствами, которые есть, и делается все максимально эффективно", — уточнил Игнат.

Что произошло в Киеве

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву. По данным командования Воздушных сил ВСУ, около 02:45 1 июня 2023 года противник коварно атаковал столицу Украины баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования из ОТРК "Искандер".

Выпущено 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" из Брянской области РФ. ПВО сбило все 10 целей.

В Деснянском районе рядом с детской поликлиникой из-за закрытого бомбоубежища от обломков сбитой российской ракеты погибли три человека.

Как рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по Киеву 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер". Из них 7 баллистических "Искандер-М" и 3 крылатых "Искандер-К". Все были сбиты ПВО. Запуск осуществлялся с военного аэродрома Клинцы в Брянской области. Ракеты долетели до столицы в считанные минуты.