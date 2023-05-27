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Как успешные контратаки ВСУ в Бахмуте ломают планы россиян

27 мая 2023 09:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как успешные контратаки ВСУ в Бахмуте ломают планы россиян
Украинский военнослужащий стреляет из РПГ. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

ВСУ перехватили инициативу под Бахмутом. Продолжение успешных ограниченных украинских контратак на флангах Бахмута может осложнить российскую операцию по оказанию помощи в городе.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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По данным аналитиков, российские провоенные блогеры утверждают, что украинские силы провели успешные контратаки в районе Орехово — Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута) и Клищиеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Такие активные украинские контратаки в районе Орехово — Василовки заставили подразделения ЧВК "Вагнер" отступить на расстояние до километра от позиций, которые они раньше занимали в этом районе.

Кроме того, военные блогеры утверждали, что украинцы захватили возвышенности вдоль трассы Бахмут — Славянск вблизи Орехово — Василовки. В этом районе продолжаются бои. Также российская сторона утверждала, что ВСУ продвинулись в Клещеевку и пересекли канал Северский Донец. Возможно, угрожая оцепить населенный пункт и заставить оккупантов отступить на восток.

Напомним, недавно аналитики ISW спрогнозировали заменят ли регулярные подразделения РФ "вагнеровцев" в Бахмуте. Новые успешные контратаки ВСУ усложняют ротацию сил РФ в Бахмуте.

  

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