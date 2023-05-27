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Чи замінять регулярні підрозділи РФ "вагнерівців" у Бахмуті: пояснення ISW

27 травня 2023 08:21
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Чи замінять регулярні підрозділи РФ "вагнерівців" у Бахмуті: пояснення ISW
Бійці "Вагнера" в Україні. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Бахмуті Донецької області досі присутні війська "Вагнера", а темпи наступальних дій росіян навколо міста продовжують знижуватися. Проте нові успішні контратаки ЗСУ ускладнюють ротацію сил РФ у Бахмуті.

Про це у своєму щоденному зведенні повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його війська продовжують здавати позиції в Бахмуті Міноборони Росії та відступати з міста, а Міноборони РФ виконує домовленості та активно розгортає регулярні російські підрозділи.

Однак зовсім нещодавно аналітики помітили кадри, які нібито показують елементи 123-ї бригади "Донецької народної республіки" (ДНР), яка, імовірно, раніше була дислокована під Сіверськом, діючи в районі Бахмута, а сили "ДНР" можуть замінити формування "Вагнера".

Що кажуть в Україні

За словами українського командування у Бахмуті досі присутні війська "Вагнера", а темпи наступальних дій росіян навколо міста продовжують знижуватися. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на околицях Бахмута на зміну підрозділам "вагнерівців" прийшли регулярні російські підрозділи, ймовірно, йдеться про райони на флангах навколо Бахмута. 

Маляр стверджує, що українські сили все ще контролюють позиції на південно-західній околиці міста і що ПВК "Вагнер" все ще присутні в самому Бахмуті. 

Українські джерела продовжують повідомляти, що темп російських наступальних операцій навколо Бахмута знизився після заяв про захоплення міста Росією. А в Генштабі України повідомили, що 26 травня російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Бахмута та в напрямку Предтечиного (15 км на південний захід від Бахмута).

Нагадаємо, 5 травня Євген Пригожин заявляв, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута. За його словами, "вагнерівці" залишать місто Бахмут, де вони уже кілька місяців не можуть перемогти Сили оборони України. Відхід підрозділів ПВК "Вагнер" з Бахмута мав розпочатися 10 травня.

Причиною виходу ПВК Пригожин назвав "снарядний голод" через незрозумілу позицію міністерства оборони РФ.

Проте вже 20 травня очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці повністю захопили Бахмут. За його словами, це сталось о 12:00.

Пригожин повідомив, про нову дату виходу його найманців з міста. Він стверджував, що "вагнерівці" вийдуть із Бахмута 25 травня і вирушать на відпочинок та перепідготовку, оскільки вони воювали 427 днів.

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