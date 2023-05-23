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Як виглядає Бахмут із висоти пташиного польоту: жахливі кадри

23 травня 2023 02:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Як виглядає Бахмут із висоти пташиного польоту: жахливі кадри
Місто Бахмут, у якому тривають бойові дії. Фото: nytimes.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Журналісти The New York Times зняли на відео Бахмут, в якому тривають бойові дії. Таким чином з висоти пташиного польоту відкривається страшна картина спаленого й спустошеного міста за рік обстрілів.

Про це повідомляє The New York Times.

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Зазначається, що кадри з дрона були зняті у п'ятницю, 19 травня. На відео зафіксовано спалені будівлі, зруйновані школи та вкриті воронками вулиці Бахмута. Місто перетворилося на суцільні руїни внаслідок постійних російських атак.

За словами журналістів, те, що виглядає як "ранковий серпанок" насправді дим від артилерійського обстрілу.

Крім того, дрон встиг відзняти й кількох мирних жителів, які ховалися від російських обстрілів, перебігаючи від будівлі до будівлі.

Вигляд міста Бахмут сьогодні. Фото: nytimes.com
Вигляд міста Бахмут сьогодні. Фото: nytimes.com

"У Бахмуті вже місяцями точиться найтриваліша та найкривавіша битва української війни. Кадри, зроблені The New York Times безпілотником, зафіксували обпалені будівлі, зруйновані школи та вкриті кратерами парки, які тепер визначають колись мирне місто", — зазначили TNY у Twitter.

Бахмут мав населення кількістю майже 80 тисяч осіб, а, за оцінками експертів, до березня залишилося лише близько 4 тис. 

Росіяни розпочали обстріл Бахмута приблизно рік тому. Лише у грудні вони змогли пробратися на східну околицю міста.

Нагадаємо, що нещодавно восьмий окремий полк спеціального призначення показав як виглядає Бахмут після атак росіян по ньому, які майже не припиняються. Так, на відео не лише видно, що місто розбомблене, у вирвах, а ще й лунають звуки вибухів на фоні.

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