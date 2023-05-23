Як виглядає Бахмут із висоти пташиного польоту: жахливі кадри

Місто Бахмут, у якому тривають бойові дії. Фото: nytimes.com

Журналісти The New York Times зняли на відео Бахмут, в якому тривають бойові дії. Таким чином з висоти пташиного польоту відкривається страшна картина спаленого й спустошеного міста за рік обстрілів.

Про це повідомляє The New York Times.

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Зазначається, що кадри з дрона були зняті у п'ятницю, 19 травня. На відео зафіксовано спалені будівлі, зруйновані школи та вкриті воронками вулиці Бахмута. Місто перетворилося на суцільні руїни внаслідок постійних російських атак.

За словами журналістів, те, що виглядає як "ранковий серпанок" насправді дим від артилерійського обстрілу.

Крім того, дрон встиг відзняти й кількох мирних жителів, які ховалися від російських обстрілів, перебігаючи від будівлі до будівлі.

Вигляд міста Бахмут сьогодні. Фото: nytimes.com

Вигляд міста Бахмут сьогодні. Фото: nytimes.com

"У Бахмуті вже місяцями точиться найтриваліша та найкривавіша битва української війни. Кадри, зроблені The New York Times безпілотником, зафіксували обпалені будівлі, зруйновані школи та вкриті кратерами парки, які тепер визначають колись мирне місто", — зазначили TNY у Twitter.

Bakhmut is where the longest and bloodiest battle of the Ukraine war has raged for months. Drone footage taken by The New York Times captured the scorched buildings, destroyed schools and cratered parks that now define the once peaceful city. https://t.co/iK6Q27LoYJ pic.twitter.com/sUiFfa5YOT — The New York Times (@nytimes) May 22, 2023

Бахмут мав населення кількістю майже 80 тисяч осіб, а, за оцінками експертів, до березня залишилося лише близько 4 тис.

Росіяни розпочали обстріл Бахмута приблизно рік тому. Лише у грудні вони змогли пробратися на східну околицю міста.

Нагадаємо, що нещодавно восьмий окремий полк спеціального призначення показав як виглядає Бахмут після атак росіян по ньому, які майже не припиняються. Так, на відео не лише видно, що місто розбомблене, у вирвах, а ще й лунають звуки вибухів на фоні.