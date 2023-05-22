ЗСУ показали як виглядає Бахмут сьогодні
Восьмий окремий полк спеціального призначення показав як виглядає Бахмут після атак росіян по ньому, які майже не припиняються. Так, на відео не лише видно, що місто розбомблене, у вирвах, а ще й лунають звуки вибухів на фоні.
Відповідне відео опублікували Сили спеціальних операцій збройних сил України в Telegram.
Який вигляд має Бахмут сьогодні
"Бахмут сьогодні. Воїни ССО України вирушають на бойову задачу крізь розтрощене, але нескорене місто. Саме так виглядає наш шлях до Перемоги: тяжкий і ризикований. Єдиний вибір всіх, хто став на захист України, всіх для кого війна стала роботою і покликанням водночас", — йдеться в описі під відео.
Нагадуємо, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив у прямому ефірі, що російські окупанти після багатоденного протистояння "звільнили" Бахмут. За його словами, це сталося після багатоденної операції, що закінчилася успішно.
Також ми повідомляли, що оборонна операція українських захисників в Бахмуті триває. Попри те, що ЗСУ зараз контролюють незначну частину міста, значення її оборони не втрачає своєї актуальності.
Додамо, що українські військові досі залишаються у Бахмуті. Російським окупантам не вдалося захопити місто в Донецькій області.