ЗСУ показали як виглядає Бахмут сьогодні

Українські захисники в Бахмуті. Фото: radiosvoboda.org

Восьмий окремий полк спеціального призначення показав як виглядає Бахмут після атак росіян по ньому, які майже не припиняються. Так, на відео не лише видно, що місто розбомблене, у вирвах, а ще й лунають звуки вибухів на фоні.

Відповідне відео опублікували Сили спеціальних операцій збройних сил України в Telegram.

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"Бахмут сьогодні. Воїни ССО України вирушають на бойову задачу крізь розтрощене, але нескорене місто. Саме так виглядає наш шлях до Перемоги: тяжкий і ризикований. Єдиний вибір всіх, хто став на захист України, всіх для кого війна стала роботою і покликанням водночас", — йдеться в описі під відео.

Нагадуємо, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив у прямому ефірі, що російські окупанти після багатоденного протистояння "звільнили" Бахмут. За його словами, це сталося після багатоденної операції, що закінчилася успішно.

Також ми повідомляли, що оборонна операція українських захисників в Бахмуті триває. Попри те, що ЗСУ зараз контролюють незначну частину міста, значення її оборони не втрачає своєї актуальності.

Додамо, що українські військові досі залишаються у Бахмуті. Російським окупантам не вдалося захопити місто в Донецькій області.