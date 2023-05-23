Как выглядит Бахмут с высоты птичьего полета: ужасные кадры

Город Бахмут, в котором продолжаются боевые действия. Фото: nytimes.com

Журналисты The New York Times сняли на видео Бахмут, в котором продолжаются боевые действия. Таким образом, с высоты птичьего полета открывается страшная картина сожженного и опустошенного города за год обстрелов.

Об этом сообщает The New York Times.

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Отмечается, что кадры с дрона были сняты в пятницу, 19 мая. На видео зафиксированы сожженные здания, разрушены школы и покрытые воронками улицы Бахмута. Город превратился в сплошные руины в результате постоянных российских атак.

По словам журналистов, то, что выглядит как "утренняя дымка" на самом деле дым от артиллерийских обстрелов.

Кроме того, дрон успел отснять и нескольких мирных жителей, скрывавшихся от российских обстрелов, перебегая от здания к зданию.

Вид города Бахмут сегодня. Фото: nytimes.com

Вид города Бахмут сегодня. Фото: nytimes.com

"В Бахмуте уже месяцами идет самая продолжительная и самая кровавая битва украинской войны. Кадры, сделанные The New York Times беспилотником, зафиксировали обожженные здания, разрушенные школы и покрытые кратерами парки, которые теперь определяют когда-то мирный город", — отметили TNY в Twitter.

Bakhmut is where the longest and bloodiest bitva of Ukraine war raged for months. Drone footage taken by The New York Times captured the scorched buildings, destroyed schools and cratered parks that now define the once peaceful city. https://t.co/iK6Q27LoYJ pic.twitter.com/sUiFfa5YOT Опубликовано в The New York Times (@nytimes) 22 мая 2023

Бахмут имел население численностью почти 80 тысяч человек, а, по оценкам экспертов, до марта осталось всего около 4 тыс. человек.

Россияне начали обстрел Бахмута примерно год назад. Только в декабре они смогли пробраться на восточную окраину города.

Напомним, что недавно восьмой отдельный полк специального назначения показал как выглядит Бахмут после почти не прекращающихся атак россиян по нему. Да, на видео не только видно, что город разбомблен, в воронках, но и раздаются звуки взрывов на фоне.