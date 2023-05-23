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Как выглядит Бахмут с высоты птичьего полета: ужасные кадры

23 мая 2023 02:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как выглядит Бахмут с высоты птичьего полета: ужасные кадры
Город Бахмут, в котором продолжаются боевые действия. Фото: nytimes.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Журналисты The New York Times сняли на видео Бахмут, в котором продолжаются боевые действия. Таким образом, с высоты птичьего полета открывается страшная картина сожженного и опустошенного города за год обстрелов.

Об этом сообщает The New York Times.

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Отмечается, что кадры с дрона были сняты в пятницу, 19 мая. На видео зафиксированы сожженные здания, разрушены школы и покрытые воронками улицы Бахмута. Город превратился в сплошные руины в результате постоянных российских атак.

По словам журналистов, то, что выглядит как "утренняя дымка" на самом деле дым от артиллерийских обстрелов.

Кроме того, дрон успел отснять и нескольких мирных жителей, скрывавшихся от российских обстрелов, перебегая от здания к зданию.

Вид города Бахмут сегодня. Фото: nytimes.com
Вид города Бахмут сегодня. Фото: nytimes.com

"В Бахмуте уже месяцами идет самая продолжительная и самая кровавая битва украинской войны. Кадры, сделанные The New York Times беспилотником, зафиксировали обожженные здания, разрушенные школы и покрытые кратерами парки, которые теперь определяют когда-то мирный город", — отметили TNY в Twitter.

Бахмут имел население численностью почти 80 тысяч человек, а, по оценкам экспертов, до марта осталось всего около 4 тыс. человек.

Россияне начали обстрел Бахмута примерно год назад. Только в декабре они смогли пробраться на восточную окраину города.

Напомним, что недавно восьмой отдельный полк специального назначения показал как выглядит Бахмут после почти не прекращающихся атак россиян по нему. Да, на видео не только видно, что город разбомблен, в воронках, но и раздаются звуки взрывов на фоне.

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