Как выглядит Каховская ГЭС после подрыва

Уничтожена россиянами Каховская гидроэлектростанция. Фото: скриншот

Каховское водохранилище стремительно мелеет после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Очевидцы подтверждают, что никаких прилетов по территории станции не было.

Видео с последствиями взрыва гидроэлектростанции появилось в сети.

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Российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции.

Это чревато подтоплением ряда территорий ниже по течению Днепра.

Как видно из свежих видео, вода стремительно покидает резервуар Каховского водохранилища, сформированного после строительства ГЭС в 50-х годах ХХ века.

Свидетельства очевидцев

Также в сети появилось видео, снятое с земли одним из жителей прилегающей к гидроэлектростанции территории.

Автор видеозаписи, демонстрируя оставшиеся от гидроэлектростанции, заявил — никаких прилетов по территории Каховской ГЭС не было.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.