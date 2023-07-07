Оскарження рішення МСЕК — як це зробити та куди звертатися військовому

Військовослужбовець на прийомі у військово-медичному закладі. Фото: armyinform.com.ua

Військовослужбовці, які отримали травму, поранення, контузію або каліцтво, проходять лікування у госпіталі й після висновку ВЛК можуть звернутися для проходження МСЕК та встановлення інвалідності або відсотку непрацездатності. Проте бувають випадки, коли військовий не згоден з рішенням медико-соціальної експертної комісії.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як можна оскаржити рішення МСЕК та куди треба для цього звертатися.

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Варто зазначити, що основні питання проведення МСЕК регулюються Постановою Уряду № 225, Положенням про Медико-соціальну експертизу, затверджену Постановою КМУ № 1317. Цим же документом передбачено оскарження висновку МСЕК.

Куди звертатися для оскарження рішення МСЕК у досудовому порядку

У разі незгоди з рішенням міжрайонної МСЕК хворий, або особа з інвалідністю має право подати впродовж місяця після одержання висновку комісії письмову заяву до комісії, в якій він проходив огляд чи до обласної МСЕК.

Після цього лікарі мають провести повторний огляд і винести нове рішення. Якщо ж вам повторно відмовлять, то таке рішення можна оскаржити у центральній МСЕК МОЗ України в м. Київ.

Центральна медико-соціальна експертна комісія Міністерства охорони здоров’я України має:

провести перевірку обґрунтованості рішень, прийнятих обласними комісіями, в разі необхідності скасовує їх або ж повторно оглядає осіб, які оскаржили рішення МСЕК;

перевірити якість розроблених ними індивідуальних програм реабілітації;

здійснити контроль за повнотою і якістю виконання програми.

У складних випадках центральна медико-соціальна експертна комісія МОЗ, обласна, центральна міська комісія та МОЗ можуть направляти осіб, які звертаються для встановлення інвалідності, для проведення медико-соціального експертного обстеження до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпро) та Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця).

Після обстеження науково-дослідні установи складають консультативні висновки, які для комісії мають рекомендаційний характер.

Військовий у лікарні. Фото: google.com

Судовий порядок оскарження рішень МСЕК

Також особа може оскаржити рішення МСЕК шляхом подання до суду адміністративної позовної заяви у строк не пізніше 6 місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.

Однак, якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору, і позивач скористався цим порядком, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень (частина четверта статті 122 КАСУ).

Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через шістдесят днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження — не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку (частина перша ст. 193 КАСУ).

Позовна заява відповідно до вимог ст. 160 КАСУ має відповідати всім вимогам КАСУ. Позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

Якщо під час проходження медико-соціальної експертної комісії порушуються права особи, то їй слід звернутися за телефоном на "гарячу лінію" МОЗ: 0 800 60 20 19.

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