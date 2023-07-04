Проходження МСЕК військовим — як підготуватися та які документи зібрати

Військовослужбовець проходить лікування у госпіталі. Фото: google.com

У разі травми, контузії, поранення, каліцтва держава гарантує військовослужбовцям лікування та грошову компенсацію, а також відповідну соціальну підтримку впродовж усього життя. Проте для цього захиснику необхідно зібрати певний пакет документів, один з важливих — довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Про те, як військовому пройти МСЕК та отримати відповідну довідку, розповіло видання Армія Inform. Зазначається, що алгоритм дій докладно описано у Довіднику військовослужбовця.

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Що треба знати про МСЕК

Медична експертиза — це обов’язковий етап для отримання статусу особи з інвалідністю в Україні. Довідка МСЕК також є підставою для нарахування одноразової грошової допомоги й оформлення інших соціальних пільг.

Медико-соціальна експертна комісія створена з метою проведення едико-соціальної експертизи особам, які звертаються для встановлення:

групи інвалідності (І, ІІ, ІІІ група);

відсотка втрати працездатності;

потреби в протезуванні;

індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю;

медичних показань на право одержання спеціального автотранспорту.

МСЕК потрібно проходити у разі, якщо в людини після травми, захворювання чи поранення відбулась значна втрата працездатності та загалом фізичне чи психічне здоров’я зазнало змін. Контузії також є підставою для проходження МСЕК.

Основні питання проведення МСЕК регулюються Положеннямпро Медико-соціальну експертизу, затверджену Постановою КМУ № 1317, Постановою Уряду № 225.

Які терміни проходження МСЕК

У разі встановлення втрати працездатності у зв’язку з:

виконанням обов’язків військової служби — пройти МСЕК потрібно протягом трьох місяців після звільнення.

У разі поранення у зв’язку із:

захистом Батьківщини, виконанням обов’язків військової служби — немає обмежень щодо проходження МСЕК протягом трьох місяців після звільнення з військової служби, тому можна пройти МСЕК і пізніше;

проходженням військової служби — бажано пройти МСЕК протягом трьох місяців після дати звільнення зі служби, але це не критично, оскільки дозволяється і після трьох місяців, головне, щоб інвалідність була пов’язана саме з військовою службою.

Військовий у лікарні. Фото: google.com

Хто дає військовому направлення на проходження МСЕК

Якщо військовослужбовець ще не звільнений з військової служби — за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я:

медична рота військової частини;

військово-медичні заклади;

цивільно-медичні заклади;

госпіталі;

лікарні, де військовослужбовець проходив лікування або реабілітацію внаслідок отриманої травми, поранення, контузії чи захворювання.

Якщо ж до звільнення зі служби огляд МСЕК не був пройдений, направлення, на огляд МСЕК надають районні ТЦК та СП.

Поранені, які перебувають на лікуванні й не можуть пересуватися можуть податися на МСЕК у лікарні, тоді звертатися потрібно до завідувача відділення, в якому перебуває військовий. Для таких випадків скликається виїзна МСЕК.

Як отримати направлення на проходження МСЕК — алгоритм дій

Щоб пройти МСЕК, потрібно отримати направлення.

Для цього необхідно:

Якщо військовослужбовець проходить стаціонарне лікування, за направленням на МСЕК (форма № 088\о) треба звертатися до свого профільного лікуючого лікаря (якщо лікувався з приводу травми — до травматолога, якщо з приводу поранення — до хірурга або до травматолога (залежно від ураження кісток скелета), якщо з приводу серцево-судинних захворювань — до кардіолога тощо). Військовослужбовець має звернутися з рапортом щодо проходження МСЕК до безпосереднього командира. Після його розгляду командир в/ч надасть дозвіл на залишення військової частини для проходження МСЕК. Якщо військовослужбовець перебуває за межами військової частини (наприклад, у відпустці за станом здоров’я), йому слід звернутися до ТЦК та СП, який може надати направлення на проходження МСЕК (П.11 Постанови КМУ від 23 лютого 2022 р. № 154 "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки"). Якщо особу звільнено з військової служби, направлення на МСЕК також може дати сімейний лікар. У цьому випадку порядок дій такий:

звернутися до сімейного лікаря у районній лікарні або в місцевому воєнному госпіталі до профільного лікаря (травматолог, невропатолог тощо) з проханням скликати МСЕК;

сімейний лікар виписує електронні направлення до профільних спеціалістів;

необхідно пройти консультації всіх лікарів (обов’язково робити виписки на фірмових бланках лікарні з печаткою лікаря);

всі висновки потрібно принести знову до сімейного лікаря. Він оформлює направлення на МСЕК (форма № 088\о). Потім лікар передає документи комісії або пацієнт робить це самостійно.

Потрібно врахувати, що під час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення чи скасування проведення медико-соціальної експертизи здійснюється за направленням ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) незалежно від місця реєстрації чи проживання. У разі, якщо пацієнт звертається для встановлення інвалідності й не може прибути на огляд до МСЕК, комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.

Військовий збирає документи. Фото: google.com

Які необхідно зібрати документи для проходження МСЕК

Для проходження обстеження МСЕК потрібно підготувати такі документи:

направлення на МСЕК (форма № 088/о);

паспорт або ID-картка з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

копію ідентифікаційного коду;

військовий квиток або посвідчення офіцера (копія);

військово-облікові документи (довідка про проходження військової служби, витяг з послужного списку) або їхні копії;

свідоцтво про хворобу або довідка ВЛК, або витяг з протоколу засідання штатної ВЛК про встановлення причинного зв’язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв);

медичну документацію, оригінали (виписки з амбулаторної карти ф. 025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого ф. 027/о, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо) та амбулаторну картку хворого.

У разі, якщо громадянин є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (або особою, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи чи постраждала від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії):

посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи або посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій відповідної категорії, або посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення) відповідної категорії;

експертний висновок міжвідомчої експертної комісії з установлення причинного зв’язку хвороби, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС про причинний зв’язок захворювання з Чорнобильською катастрофою;

копію витягу з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини / звільнення з військової служби (за наявності);

довідку про обставини травми (за потреби);

посвідчення УБД (за наявності);

копію трудової книжки (за наявності).

Під час проходження МСЕК потрібно мати із собою оригінали зазначених документів.

Після закінчення обстеження видається довідка про встановлення групи інвалідності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності або зазначається ступінь втрати професійної працездатності.

Як наявність групи інвалідності, отриманої до травми\поранення впливає на проходження МСЕК

Слід зауважити, що на процес проходження МСЕК впливає наявність групи інвалідності, навіть якщо її набуто в цивільних обставинах.

У разі, якщо травми, поранення, контузії, отримані під час виконання бойових завдань, призвели до ампутації кінцівок, втрати внутрішніх органів чи повної стійкої втрати органом його функцій, МСЕК може здійснити переогляд та призначити інвалідність на ступінь вище за попередню, але не вище як І групи.

Переогляд з метою підвищення групи інвалідності відбувається після заяви особи або її законного представника у разі змін у стані здоров’я і працездатності особи з інвалідністю або за рішенням суду (ст. 7 ЗУ "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні").

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