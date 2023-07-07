Обжалование решения МСЭК — как это сделать и куда обращаться военному

Военнослужащий на приеме в военно-медицинском учреждении. Фото: armyinform.com.ua

Военнослужащие, получившие травму, ранение, контузию или увечье, проходят лечение в госпитале и после заключения ВЛК могут обратиться за прохождением МСЭК и установления инвалидности или процента нетрудоспособности. Однако бывают случаи, когда военный не согласен с решением медико-социальной экспертной комиссии.

В Министерстве здравоохранения рассказали, как можно обжаловать решение МСЭК и куда нужно для этого обращаться.

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Следует отметить, что основные вопросы проведения МСЭК регулируются Постановлением Правительства №225, Положением о Медико-социальной экспертизе, утвержденной Постановлением КМУ №1317. Этим же документом предусмотрено обжалование заключения МСЭК.

Куда обращаться для обжалования решения МСЭК в досудебном порядке

В случае несогласия с решением межрайонной МСЭК больной или лицо с инвалидностью имеет право подать в течение месяца после получения заключения комиссии письменное заявление в комиссию, в которой он проходил осмотр или в областную МСЭК.

После этого врачи должны провести повторное освидетельствование и вынести новое решение. Если вам повторно откажут, то такое решение можно обжаловать в центральной МСЭК МЗ Украины в г. Киев.

Центральная медико-социальная экспертная комиссия Министерства здравоохранения Украины:

провести проверку обоснованности решений, принятых областными комиссиями, в случае необходимости отменяет их или повторно осматривает лиц, обжаловавших решение МСЭК;

проверить качество разработанных индивидуальных программ реабилитации;

осуществить контроль за полнотой и качеством выполнения программы.

В сложных случаях центральная медико-социальная экспертная комиссия Минздрава, областная, центральная городская комиссия и Минздрав могут направлять лиц, обращающихся для установления инвалидности, для проведения медико-социального экспертного обследования в клинику Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности (г. Днепр) и Научно-исследовательского института реабилитации инвалидов (г. Винница).

После обследования научно-исследовательские учреждения составляют консультативные выводы, которые для комиссии носят рекомендательный характер.

Военный в больнице. Фото: google.com

Судебный порядок обжалования решений МСЭК

Также лицо может обжаловать решение МСЭК путем подачи в суд административного искового заявления в срок не позднее 6 месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Однако если законом предусмотрена возможность досудебного порядка разрешения спора, и истец воспользовался этим порядком, то для обращения в административный суд устанавливается трехмесячный срок, исчисляемый со дня вручения истцу решения по результатам рассмотрения его жалобы на решения, действия или бездействие субъекта властных полномочий. (Часть четвертая статьи 122 КАСУ).

Суд должен начать рассмотрение дела по существу не позднее чем через шестьдесят дней со дня открытия производства по делу, а в случае продления срока подготовительного производства не позднее следующего дня со дня окончания такого срока (часть первая ст. 193 КАСУ).

Исковое заявление в соответствии с требованиями ст. 160 КАСУ должно отвечать всем требованиям КАСУ. Истец обязан добавить к исковому заявлению все имеющиеся у него доказательства, подтверждающие обстоятельства, где основываются исковые требования.

Если во время прохождения медико-социальной экспертной комиссии нарушаются права личности, то ему следует обратиться по телефону на "горячую линию" Минздрава: 0 800 60 20 19.

Ранее мы рассказывали, как военному пройти МСЭК после ранения.

Напомним, мы писали, как правильно действовать военному, если его отказываются отправлять на медобследование.

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