Робота військово-лікарських комісій в Україні. Фото: armyinform.com.ua

З початку повномасштабного вторгнення багато сміливих українців стали на захист країни та вступили до лав ЗСУ. Військовослужбовці виконують свій обов'язок у будь-який час доби, попри складні умови, сніг, зливи, спеку тощо. Звичайно, це може позначитися на здоров'ї. У такому разі захисник має звернутись з рапортом до командування про проведення медичного обстеження. Проте бувають випадки, коли військовому відмовляють.

Як правильно діяти у такому разі та куди звертатися, розповів адвокат Андрій Карпенко на юридичному порталі B2BConsult.

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Правозахисник зазначив, що направлення на медичний огляд військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) проводиться:

прямими начальниками (від командира окремої частини, йому рівних та вище);

органами управління;

підрозділами Військової служби правопорядку ЗСУ;

прокуратурою;

судом;

начальниками гарнізонів;

штатними ВЛК;

військовими лікувальними закладами за місцем лікування;

військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами.

Військовослужбовці у лікарні. Фото: GettyImages

Що робити, якщо військовому відмовили у медобстеженні

Відмова в направленні особи на медичний огляд для отримання висновку про непридатність до служби неправомірна.

Тож у такому випадку військовослужбовець може звернутися:

з усною скаргою на гарячі лінії Міністерства оборони України за цими номерами: 0-800-500-442, 0-800-500-410, 044-454-44-99 ;

; на електронну пошту Міністерства оборони України: [email protected], [email protected], вказавши ПІБ, місце проживання, суть скарги. На письмовому зверненні має бути підпис заявника та дата. Строк розгляду — один місяць. Контролювати процес можна за номером (044) 253-11-56.

Також військовослужбовець може звернутися до Командування медичних сил ЗСУ, яке об'єднує під своїм управлінням усі військові шпиталі, санаторії, медичні служби військових частин тощо, за номером телефону: +38 (044) 230-73-64 або електронною поштою: [email protected].

"У тексті звернення потрібно зазначити, що скарга подається на підставі п. 110 Дисциплінарного статуту ЗСУ на неправомірні дії/бездіяльність стосовно військовослужбовця з боку командирів або інших військовослужбовців. Це важливо зазначити, оскільки ст. 1 Закону "Про звернення громадян" забороняє звертатися військовослужбовцям щодо питань службової діяльності", — пояснив правозахисник.

Український військовий пише рапорт. Фото: google.com

За Дисциплінарним статутом ЗСУ звернутись особисто або подати скаргу можна також до:

посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку та інших державних органів;

з інших питань службової діяльності, крім зазначених, до безпосереднього командира (начальника), дії якого оскаржуються;

якщо особа, яка порушує права, невідома, то скарга подається в порядку підпорядкованості.

Зокрема, командири військових частин, начальники органів військового управління зобов’язані проводити особисте приймання військовослужбовців, членів їхніх сімей з питань, що стосуються діяльності військової частини.

Варто проконтролювати внесення скарги до Журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг, а також мати в себе підписану копію скарги, якщо подання здійснюється в письмовому вигляді.

Водночас Карпенко нагадав, що подання скарги не звільняє від виконання службових обов’язків і наказів командирів (начальників).

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