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Військового відмовляються відправляти на медобстеження: куди звертатися

30 червня 2023 05:32
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Що робити, якщо військовому відмовили у медобстеженні — адвокат дав поради
Робота військово-лікарських комісій в Україні. Фото: armyinform.com.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

З початку повномасштабного вторгнення багато сміливих українців стали на захист країни та вступили до лав ЗСУ. Військовослужбовці виконують свій обов'язок у будь-який час доби, попри складні умови, сніг, зливи, спеку тощо. Звичайно, це може позначитися на здоров'ї. У такому разі захисник має звернутись з рапортом до командування про проведення медичного обстеження. Проте бувають випадки, коли військовому відмовляють. 

Як правильно діяти у такому разі та куди звертатися, розповів адвокат Андрій Карпенко на юридичному порталі B2BConsult. 

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Хто може дати направлення військовому на медогляд 

Правозахисник зазначив, що направлення на медичний огляд військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) проводиться:

  • прямими начальниками (від командира окремої частини, йому рівних та вище);
  • органами управління;
  • підрозділами Військової служби правопорядку ЗСУ;
  • прокуратурою;
  • судом;
  • начальниками гарнізонів;
  • штатними ВЛК;
  • військовими лікувальними закладами за місцем лікування; 
  • військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами.

 

Хто може дати направлення військовому на медогляд
Військовослужбовці у лікарні. Фото: GettyImages

Що робити, якщо військовому відмовили у медобстеженні 

Відмова в направленні особи на медичний огляд для отримання висновку про непридатність до служби неправомірна.

Тож у такому випадку військовослужбовець може звернутися: 

  • з усною скаргою на гарячі лінії Міністерства оборони України за цими номерами: 0-800-500-442, 0-800-500-410, 044-454-44-99;
  • на електронну пошту Міністерства оборони України: [email protected], [email protected], вказавши ПІБ, місце проживання, суть скарги. На письмовому зверненні має бути підпис заявника та дата. Строк розгляду — один місяць. Контролювати процес можна за номером (044) 253-11-56.

Також військовослужбовець може звернутися до Командування медичних сил ЗСУ, яке об'єднує під своїм управлінням усі військові шпиталі, санаторії, медичні служби військових частин тощо, за номером телефону: +38 (044) 230-73-64 або електронною поштою: [email protected].

"У тексті звернення потрібно зазначити, що скарга подається на підставі п. 110 Дисциплінарного статуту ЗСУ на неправомірні дії/бездіяльність стосовно військовослужбовця з боку командирів або інших військовослужбовців. Це важливо зазначити, оскільки ст. 1 Закону "Про звернення громадян" забороняє звертатися військовослужбовцям щодо питань службової діяльності", — пояснив правозахисник.

 

Що робити, якщо військовому відмовили у медобстеженні
Український військовий пише рапорт. Фото: google.com

За Дисциплінарним статутом ЗСУ звернутись особисто або подати скаргу можна також до:

  • посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку та інших державних органів;
  • з інших питань службової діяльності, крім зазначених, до безпосереднього командира (начальника), дії якого оскаржуються;
  • якщо особа, яка порушує права, невідома, то скарга подається в порядку підпорядкованості.

Зокрема, командири військових частин, начальники органів військового управління зобов’язані проводити особисте приймання військовослужбовців, членів їхніх сімей з питань, що стосуються діяльності військової частини.

Варто проконтролювати внесення скарги до Журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг, а також мати в себе підписану копію скарги, якщо подання здійснюється в письмовому вигляді.

Водночас Карпенко нагадав, що подання скарги не звільняє від виконання службових обов’язків і наказів командирів (начальників).

Раніше ми розповідали, які зміни щодо проходження ВЛК готують для військових 2023 року. 

Нагадаємо, ми писали, що робити, якщо військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала військового придатним до служби, але раптово виникли проблеми зі здоров'ям

Також ми повідомляли, що українці при проходженні військово-лікарської комісії можуть звертатися за допомогою на "гарячу лінію". 

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