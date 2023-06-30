Військового відмовляються відправляти на медобстеження: куди звертатися
З початку повномасштабного вторгнення багато сміливих українців стали на захист країни та вступили до лав ЗСУ. Військовослужбовці виконують свій обов'язок у будь-який час доби, попри складні умови, сніг, зливи, спеку тощо. Звичайно, це може позначитися на здоров'ї. У такому разі захисник має звернутись з рапортом до командування про проведення медичного обстеження. Проте бувають випадки, коли військовому відмовляють.
Як правильно діяти у такому разі та куди звертатися, розповів адвокат Андрій Карпенко на юридичному порталі B2BConsult.
Хто може дати направлення військовому на медогляд
Правозахисник зазначив, що направлення на медичний огляд військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) проводиться:
- прямими начальниками (від командира окремої частини, йому рівних та вище);
- органами управління;
- підрозділами Військової служби правопорядку ЗСУ;
- прокуратурою;
- судом;
- начальниками гарнізонів;
- штатними ВЛК;
- військовими лікувальними закладами за місцем лікування;
- військовими комендантами гарнізонів та військовими комісарами.
Що робити, якщо військовому відмовили у медобстеженні
Відмова в направленні особи на медичний огляд для отримання висновку про непридатність до служби неправомірна.
Тож у такому випадку військовослужбовець може звернутися:
- з усною скаргою на гарячі лінії Міністерства оборони України за цими номерами: 0-800-500-442, 0-800-500-410, 044-454-44-99;
- на електронну пошту Міністерства оборони України: [email protected], [email protected], вказавши ПІБ, місце проживання, суть скарги. На письмовому зверненні має бути підпис заявника та дата. Строк розгляду — один місяць. Контролювати процес можна за номером (044) 253-11-56.
Також військовослужбовець може звернутися до Командування медичних сил ЗСУ, яке об'єднує під своїм управлінням усі військові шпиталі, санаторії, медичні служби військових частин тощо, за номером телефону: +38 (044) 230-73-64 або електронною поштою: [email protected].
"У тексті звернення потрібно зазначити, що скарга подається на підставі п. 110 Дисциплінарного статуту ЗСУ на неправомірні дії/бездіяльність стосовно військовослужбовця з боку командирів або інших військовослужбовців. Це важливо зазначити, оскільки ст. 1 Закону "Про звернення громадян" забороняє звертатися військовослужбовцям щодо питань службової діяльності", — пояснив правозахисник.
За Дисциплінарним статутом ЗСУ звернутись особисто або подати скаргу можна також до:
- посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку та інших державних органів;
- з інших питань службової діяльності, крім зазначених, до безпосереднього командира (начальника), дії якого оскаржуються;
- якщо особа, яка порушує права, невідома, то скарга подається в порядку підпорядкованості.
Зокрема, командири військових частин, начальники органів військового управління зобов’язані проводити особисте приймання військовослужбовців, членів їхніх сімей з питань, що стосуються діяльності військової частини.
Варто проконтролювати внесення скарги до Журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг, а також мати в себе підписану копію скарги, якщо подання здійснюється в письмовому вигляді.
Водночас Карпенко нагадав, що подання скарги не звільняє від виконання службових обов’язків і наказів командирів (начальників).
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