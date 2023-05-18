Выплаты военным за ранение 2023 года — куда обращаться и как получить

Ранения военных на войне. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие, получившие ранения при несении службы и защите государства, имеют право на денежные государственные выплаты. Однако иногда бывает достаточно сложно разобраться с тем, как и где взять нужную справку или куда обращаться, чтобы получить денежную помощь.

Юристы портала Безвозмездной правовой помощи разработали пошаговую инструкцию, которая поможет решить ряд юридических вопросов, в частности подтверждение своего ранения и получения выплат.

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Как и где получить справку об обстоятельствах ранения

Как отметили правоведы, в зависимости от степени тяжести ранения или травмы, военного могут направить на лечение, его направляют в ближайший медицинский пункт или часть, чтобы оказать первичную медицинскую помощь. После военнослужащего доставляют в медицинское учреждение.

Сообщить о прибытии на лечение командиру воинской части должен работник медучреждения именно в письменной форме. Однако юристы советуют по возможности самостоятельно связаться с командованием и сообщить о местонахождении.

Справка об обстоятельствах ранения — главный документ, подтверждающий, что травма, ранение, контузия и т.д. были получены во время несения военной службы.

Информация из этой справки учитывается выводами военно-врачебной комиссии и медико-социальной экспертной комиссии.

"Получить справку об обстоятельствах травмы можно из-за рапорта на своего командира: подать его можно самостоятельно или через военно-медицинское учреждение, где лечится военный", — говорится в объяснении юристов.

При этом рапорт необходимо зарегистрировать в части самостоятельно (чтобы поставили входящий номер и дату принятия документа) или отправить заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес воинской части, оставив за собой копию документа.

Оформление документов военным. Фото: google.com

Что делать, если отказывают в предоставлении справки

Если командир воинской части не выдает справки об обстоятельствах травмы, необходимо жаловаться на бездействие в штаб оперативного командования (ОК "Юг", "Север", "Восток", "Запад"), которому подчинена часть, или в Военную службу правопорядка (список телефонов доверия и региональных отделов — по ссылке).

Примеры рапорта и жалобы на командира, если он не дает справки об обстоятельствах травмы.

Кроме того, следует обратиться к командиру с рапортом о получении справки об обстоятельствах ранения. Рапорт обязательно необходимо зарегистрировать в части самостоятельно (в части должны поставить входящий номер и дату принятия рапорта) или отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении на в/ч. Обязательно нужно сделать копию рапорта для подтверждения того, что лицо с ним обращалось.

В случае отказа провести служебное расследование и выдать справку об обстоятельствах ранения, требуется от командира предоставить письменный отказ на рапорт с объяснением причин отказа.

Далее следует обратиться с жалобой в штаб оперативного командования или в ВСП в течение месяца со дня выдачи отказа. В случае, если отказ не дали, нужно жаловаться на бездействие командира, приобщив к жалобе копию рапорта.

Военный пишет заявление. Фото: google.com

Какие документы необходимо собрать, чтобы получить выплаты за ранения

Согласно законодательству, для оформления выплаты военнослужащему необходимо обратиться к начальнику Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных сил Украины или к начальнику Региональной штатной военно-врачебной комиссии.

Также необходимо собрать следующие документы:

паспорт гражданина Украины и его заверенную копию;

удостоверение участника боевых действий и их заверенную копию;

копию документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах ранения. Этот документ должен доказывать, что военный получил ранения на поле боя, а не сам нанес себе повреждение;

справку об обстоятельствах травмы или ее заверенной копии и/или заверенной копии Акта о несчастном случае;

все имеющиеся медицинские документы, характеризующие состояние вашего здоровья до начала прохождения военной службы, во время прохождения военной службы и после увольнения;

документы военно-врачебной экспертизы: свидетельство о болезни, справку военно-лечебной комиссии, оригиналы и их заверенные копии;

направление или заявление на проведение военно-больничной комиссии;

справку медико-социальной экспертной комиссии об установлении процента потери трудоспособности и решение соответствующего военно-медицинского учреждения о признании ранения;

справку медико-социальной экспертной комиссии по установлению группы инвалидности;

заявление, написанное собственноручно, о выплате единовременного денежного пособия в связи с ранением или инвалидностью;

если вы входите в рядовой или сержантский состав, необходимо предъявить военный билет и его заверенную копию, а также справку о прохождении военной службы;

для офицеров — удостоверение или военный билет офицера запаса и его копию и выписку из послужного списка;

если вы участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, необходимо предъявить удостоверение и его заверенную копию.

Военный Вооруженных Сил Украины. Фото: google.com

Какие выплаты предусмотрены военным в связи с ранением

В случае ранения военнослужащий может рассчитывать на следующие виды выплат:

Выплаты единовременного денежного пособия, то размер такой выплаты зависит от того, каковы последствия полученного ранения.

Также размер единовременного денежного пособия равен сумме месячного денежного довольствия и выплачивается раз в год при следующих условиях:

ранение получено на задании во время военного положения;

военный или военный непрерывно находятся на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью, связанной с защитой Родины (более 30 дней подряд);

если в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины, была получена инвалидность.

Чтобы получить эту выплату, нужно подать рапорт к своему непосредственному командиру.

Если же военные находятся на стационаре после тяжелого ранения (согласно классификатору травм) или в отпуске для лечения по заключению комиссии, то при этом они имеют право получить 100 тысяч гривен дополнительного вознаграждения в расчете на месяц пропорционально времени пребывания в таком отпуске.

Размер единовременного пособия может составлять:

400-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, — в случае установления военнослужащему инвалидности I группы. (в 2023 году это 1073600 грн.);

300-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, — в случае установления военнослужащему инвалидности II группы (805 200 грн в 2023 году );

250-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, — в случае установления военнослужащему инвалидности III группы (671 000 грн в 2023 году );

70-кратный размер (187 880 грн) или 50-кратный (134 200 грн) размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года - в случае получения военнослужащим ранения при исполнении им обязанностей военной службы, что привело до частичной утраты трудоспособности без установления ему инвалидности.

Денежные выплаты военным. Фото: АрмияInform

Отметим, что в Украине работает правозащитный центр "Принцип", команда которого помогает военным в случае ранения решать юридические проблемы. На сайте "Принцип" можно узнать о юридических аспектах лечения за границей, прохождении медицинских комиссий, эвакуации и установлении группы инвалидности и т.п., а также образцы необходимых документов.

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