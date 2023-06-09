Довідка про обставини травми — як отримати військовому та чому цей документ важливий

Як військовому підтвердити травму, отриману на війні: все про важливий документ
Українські військовослужбовці продовжують боронити країну від російських загарбників. На жаль, на фронті вони щоденно зіштовхуються з травмами, пораненнями та хворобами. Після лікування військовим необхідно отримати довідку про обставини травми.
Що це за документ, чому він важливий та як його можна отримати, розповіла фахівець Координаційного центру з надання правової допомоги Діана Бабаян в коментарі кореспонденту АрміяInform.
Довідка про обставини травми — що каже закон
Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" військовослужбовцям надається довідка про обставини травми (у разі наявності таких обставин), що підтверджує факт участі особи в бойових діях — захисту Батьківщини та її право на отримання соціальних гарантій.
Чому цей документ важливий для військових
Саме цей документ напряму впливає на висновок військово-лікарської комісії, а також на Медико-соціальної експертної комісії. А від рішення ВЛК та МСЕК відповідно буде залежати розмір одноразової грошової допомоги в разі встановлення групи інвалідності або часткової втрати працездатності.
У довідці про обставини травми обов'язково зазначаються умови зазнання травми, а також місце та час її зазнання та виключення того факту, що поранення було зазнано під впливом алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
Як отримати довідку про обставини травми
Для отримання цього документа військовослужбовець має подати рапорт на ім’я свого командира або через військово-медичну установу, де проходить лікування.
До рапорту слід додати своє пояснення щодо обставин зазнання поранення в довільній формі. Якщо хтось із товаришів по службі бачив, як ви дістали травму, варто, щоб такі пояснення написали й вони.
Командир військової частини видає наказ про проведення службового розслідування та складання акту розслідування, а уповноважений офіцер збирає пояснення постраждалих та свідків, описує події та складає відповідний акт розслідування.
Командир військової частини підписує довідку про обставини травми та направляє її до закладу охорони здоров’я, в якому перебуває поранений.
Варто зауважити, що службове розслідування може тривати до одного місяця, проте в окремих випадках його можуть продовжити до двох місяців.
Що робити, якщо вам відмовляють
Вимагайте від командира надати письмову відмову на рапорт з поясненням причин такої відмови. Далі варто звернутися зі скаргою до вищого командування або до Військової служби правопорядку ЗСУ протягом одного місяця з дня отримання відмови.
Якщо відмову не надали — скаржитися на бездіяльність командира, долучивши до скарги копію рапорту.
Раніше ми повідомляли, що таке довідка про участь у бойових діях, навіщо вона потрібна та як її можна отримати.
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