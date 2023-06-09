Довідка про обставини травми — як отримати військовому та чому цей документ важливий

Українські військові на фронті. Фото: google.com

Українські військовослужбовці продовжують боронити країну від російських загарбників. На жаль, на фронті вони щоденно зіштовхуються з травмами, пораненнями та хворобами. Після лікування військовим необхідно отримати довідку про обставини травми.

Що це за документ, чому він важливий та як його можна отримати, розповіла фахівець Координаційного центру з надання правової допомоги Діана Бабаян в коментарі кореспонденту АрміяInform.

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Довідка про обставини травми — що каже закон

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" військовослужбовцям надається довідка про обставини травми (у разі наявності таких обставин), що підтверджує факт участі особи в бойових діях — захисту Батьківщини та її право на отримання соціальних гарантій.

Чому цей документ важливий для військових

Саме цей документ напряму впливає на висновок військово-лікарської комісії, а також на Медико-соціальної експертної комісії. А від рішення ВЛК та МСЕК відповідно буде залежати розмір одноразової грошової допомоги в разі встановлення групи інвалідності або часткової втрати працездатності.

У довідці про обставини травми обов'язково зазначаються умови зазнання травми, а також місце та час її зазнання та виключення того факту, що поранення було зазнано під впливом алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Військовослужбовеці на лікуванні. Фото: google.com

Як отримати довідку про обставини травми

Для отримання цього документа військовослужбовець має подати рапорт на ім’я свого командира або через військово-медичну установу, де проходить лікування.

До рапорту слід додати своє пояснення щодо обставин зазнання поранення в довільній формі. Якщо хтось із товаришів по службі бачив, як ви дістали травму, варто, щоб такі пояснення написали й вони.

Командир військової частини видає наказ про проведення службового розслідування та складання акту розслідування, а уповноважений офіцер збирає пояснення постраждалих та свідків, описує події та складає відповідний акт розслідування.

Командир військової частини підписує довідку про обставини травми та направляє її до закладу охорони здоров’я, в якому перебуває поранений.

Варто зауважити, що службове розслідування може тривати до одного місяця, проте в окремих випадках його можуть продовжити до двох місяців.

Зразок довідки про обставини травми. Фото: legal100.org.ua

Що робити, якщо вам відмовляють

Вимагайте від командира надати письмову відмову на рапорт з поясненням причин такої відмови. Далі варто звернутися зі скаргою до вищого командування або до Військової служби правопорядку ЗСУ протягом одного місяця з дня отримання відмови.

Якщо відмову не надали — скаржитися на бездіяльність командира, долучивши до скарги копію рапорту.

Раніше ми повідомляли, що таке довідка про участь у бойових діях, навіщо вона потрібна та як її можна отримати.

Нагадаємо, ми писали, у чому суттєва різниця між учасником бойових дій (УБД) та учасником війни й на які пільги можуть розраховувати такі громадяни.

Також ми розповідали які пільги передбачені для УБД, котрі мають авто.