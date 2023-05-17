Довідка про участь у бойових діях — що це та як отримати

Служба в Збройних силах України. Фото: Новини.LIVE

Учасниками бойових дій в Україні є не тільки військові, які брали участь у виконанні бойових завдань щодо захисту України, а й члени добровольчих формувань. Водночас для отримання статусу УБД потрібно зібрати чимало документів, один з яких довідка про участь у бойових діях.

Розповідаємо детально, для чого необхідна така довідка та як її можна отримати.

Читайте також:

Для чого довідка про участь у бойових діях

Саме ця довідка є головною підставою для надання особі статусу УБД. Вона формується командиром військової частини, начальником органу або військового підрозділу.

Також командир (начальник) військової частини (органу, підрозділу) через відповідні підрозділи служб персоналу (кадрових центрів) організовує оформлення та видачу військовослужбовцю таких документів:

витяги (копії) бойових донесень;

витяги (копії) журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

витяги (копії) вахтових журналів;

витяги (копії) польотних листів;

витяги з наказів про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління війною та про прибуття/вибуття до/з районів бойових дій;

витяги (копії) матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв, що були зазнані під час бойових дій.

Своєю чергою, командири військових частин або інші керівники підприємств, установ та організацій впродовж місяця після завершення військового виконання служби зобов’язані подати на розгляд комісії довідку за формою згідно з додатком та документи, передбачені пунктом цього Порядку, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.

Тобто довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, формується командирами та є підставою для надання особі статусу УБД.

Довідка про участь у бойових діях

Як отримати статус учасника бойових дій

У разі якщо командир не подав документи, військовий може самостійно звернутися до відповідної комісії, а саме:

Міноборони;

МВС;

Мін’юст;

Національна поліція;

Національна гвардія;

СБУ;

Служба зовнішньої розвідки;

адміністрація Держприкордонслужби;

адміністрація Держспецтрансслужби тощо.

Для цього потрібно зібрати усі документи та взяти у свого командира довідку про участь у бойових діях. Саме такий пакет документів допоможе людині отримати статус учасника бойових дій.

Усі ці документи потрібно надсилати рекомендованим листом з повідомленням або особисто зареєструвати звернення у відповідній комісії.

Відомча комісія ухвалює рішення про надання статусу УБД протягом місяця з дня отримання документів. Посвідчення УБД видають у військовій частині. Якщо подали особисто — у відповідній комісії.

Оформлення документів військовими. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали, у чому суттєва різниця між учасником бойових дій (УБД) та учасником війни й на які пільги можуть розраховувати такі громадяни.

Раніше ми повідомляли, що діти УБД отримають кілька пільг, що спрощують здобуття вищої освіти.

Також ми розповідали які пільги передбачені для УБД, котрі мають авто.