Справка об обстоятельствах травмы — как получить военному и почему этот документ важен

Украинские военные на фронте. Фото: google.com

Украинские военнослужащие продолжают защищать страну от российских захватчиков. К сожалению, на фронте они ежедневно сталкиваются с травмами, ранениями и болезнями. После лечения военным необходимо получить справку об обстоятельствах травмы.

Что это за документ, почему он важен и как его можно получить, рассказала специалист Координационного центра по оказанию правовой помощи Диана Бабаян в комментарии корреспонденту АрміяInform.

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Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" военнослужащим предоставляется справка об обстоятельствах травмы (в случае наличия таких обстоятельств), подтверждающая факт участия лица в боевых действиях — защиты Родины и его право на получение социальных гарантий.

Почему этот документ важен для военных

Именно этот документ напрямую влияет на заключение военно-врачебной комиссии, а также на Медико-социальную экспертную комиссию. А от решения ВЛК и МСЭК соответственно будет зависеть размер единовременного пособия в случае установления группы инвалидности или частичной потери трудоспособности.

В справке об обстоятельствах травмы обязательно указываются условия получения травмы, а также место и время ее получения и исключения того факта, что ранение было получено под воздействием алкогольного или наркотического опьянения.

Военнослужащий на лечении. Фото: google.com

Как получить справку об обстоятельствах травмы

Для получения документа военнослужащий должен подать рапорт на имя своего командира или через военно-медицинское учреждение, где проходит лечение.

В рапорт следует добавить свое объяснение об обстоятельствах ранения в произвольной форме. Если кто-то из сослуживцев видел, как вы получили травму, следует, чтобы такие объяснения написали и они.

Командир воинской части издает приказ о проведении служебного расследования и составления акта расследования, а уполномоченный офицер собирает пояснения пострадавших и свидетелей, описывает события и составляет соответствующий акт расследования.

Командир воинской части подписывает справку об обстоятельствах травмы и направляет ее в учреждение здравоохранения, где находится раненый.

Следует отметить, что служебное расследование может длиться до одного месяца, однако в отдельных случаях его могут продлить до двух месяцев.

Образец справки об обстоятельствах травмы. Фото: legal100.org.ua

Что делать, если вам отказывают

Требуйте от командира предоставить письменный отказ на рапорт с объяснением причин такого отказа. Далее следует обратиться с жалобой в высшее командование или военную службу правопорядка ВСУ в течение одного месяца со дня получения отказа.

Если отказ не предоставили — жаловаться на бездействие командира, приобщив к жалобе копию рапорта.

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