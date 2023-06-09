Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Как военному подтвердить травму, полученную на войне: все о важном документе arrow

Как военному подтвердить травму, полученную на войне: все о важном документе

9 июня 2023 06:15
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Справка об обстоятельствах травмы — как получить военному и почему этот документ важен
Украинские военные на фронте. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Украинские военнослужащие продолжают защищать страну от российских захватчиков. К сожалению, на фронте они ежедневно сталкиваются с травмами, ранениями и болезнями. После лечения военным необходимо получить справку об обстоятельствах травмы.

Что это за документ, почему он важен и как его можно получить, рассказала специалист Координационного центра по оказанию правовой помощи Диана Бабаян в комментарии корреспонденту АрміяInform.

Читайте также:

Справка об обстоятельствах травмы — что говорит закон

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" военнослужащим предоставляется справка об обстоятельствах травмы (в случае наличия таких обстоятельств), подтверждающая факт участия лица в боевых действиях — защиты Родины и его право на получение социальных гарантий.

Почему этот документ важен для военных

Именно этот документ напрямую влияет на заключение военно-врачебной комиссии, а также на Медико-социальную экспертную комиссию. А от решения ВЛК и МСЭК соответственно будет зависеть размер единовременного пособия в случае установления группы инвалидности или частичной потери трудоспособности.

В справке об обстоятельствах травмы обязательно указываются условия получения травмы, а также место и время ее получения и исключения того факта, что ранение было получено под воздействием алкогольного или наркотического опьянения.

 

Справка об обстоятельствах травмы — что говорит закон
Военнослужащий на лечении. Фото: google.com

Как получить справку об обстоятельствах травмы

Для получения документа военнослужащий должен подать рапорт на имя своего командира или через военно-медицинское учреждение, где проходит лечение.

В рапорт следует добавить свое объяснение об обстоятельствах ранения в произвольной форме. Если кто-то из сослуживцев видел, как вы получили травму, следует, чтобы такие объяснения написали и они.

Командир воинской части издает приказ о проведении служебного расследования и составления акта расследования, а уполномоченный офицер собирает пояснения пострадавших и свидетелей, описывает события и составляет соответствующий акт расследования.

Командир воинской части подписывает справку об обстоятельствах травмы и направляет ее в учреждение здравоохранения, где находится раненый.

Следует отметить, что служебное расследование может длиться до одного месяца, однако в отдельных случаях его могут продлить до двух месяцев.

 

Как получить справку об обстоятельствах травмы
Образец справки об обстоятельствах травмы. Фото: legal100.org.ua

Что делать, если вам отказывают

Требуйте от командира предоставить письменный отказ на рапорт с объяснением причин такого отказа. Далее следует обратиться с жалобой в высшее командование или военную службу правопорядка ВСУ в течение одного месяца со дня получения отказа.

Если отказ не предоставили — жаловаться на бездействие командира, приобщив к жалобе копию рапорта.

Ранее мы сообщали, что такое справка об участии в боевых действиях, зачем она нужна и как ее можно получить.

Напомним, мы писали, в чем существенная разница между участником боевых действий (УБД) и участником войны и на какие льготы могут рассчитывать такие граждане.

Также мы рассказывали, какие льготы предусмотрены для УБД, которые имеют авто.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас