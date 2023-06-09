Справка об обстоятельствах травмы — как получить военному и почему этот документ важен

Как военному подтвердить травму, полученную на войне: все о важном документе
Украинские военнослужащие продолжают защищать страну от российских захватчиков. К сожалению, на фронте они ежедневно сталкиваются с травмами, ранениями и болезнями. После лечения военным необходимо получить справку об обстоятельствах травмы.
Что это за документ, почему он важен и как его можно получить, рассказала специалист Координационного центра по оказанию правовой помощи Диана Бабаян в комментарии корреспонденту АрміяInform.
Справка об обстоятельствах травмы — что говорит закон
Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" военнослужащим предоставляется справка об обстоятельствах травмы (в случае наличия таких обстоятельств), подтверждающая факт участия лица в боевых действиях — защиты Родины и его право на получение социальных гарантий.
Почему этот документ важен для военных
Именно этот документ напрямую влияет на заключение военно-врачебной комиссии, а также на Медико-социальную экспертную комиссию. А от решения ВЛК и МСЭК соответственно будет зависеть размер единовременного пособия в случае установления группы инвалидности или частичной потери трудоспособности.
В справке об обстоятельствах травмы обязательно указываются условия получения травмы, а также место и время ее получения и исключения того факта, что ранение было получено под воздействием алкогольного или наркотического опьянения.
Как получить справку об обстоятельствах травмы
Для получения документа военнослужащий должен подать рапорт на имя своего командира или через военно-медицинское учреждение, где проходит лечение.
В рапорт следует добавить свое объяснение об обстоятельствах ранения в произвольной форме. Если кто-то из сослуживцев видел, как вы получили травму, следует, чтобы такие объяснения написали и они.
Командир воинской части издает приказ о проведении служебного расследования и составления акта расследования, а уполномоченный офицер собирает пояснения пострадавших и свидетелей, описывает события и составляет соответствующий акт расследования.
Командир воинской части подписывает справку об обстоятельствах травмы и направляет ее в учреждение здравоохранения, где находится раненый.
Следует отметить, что служебное расследование может длиться до одного месяца, однако в отдельных случаях его могут продлить до двух месяцев.
Что делать, если вам отказывают
Требуйте от командира предоставить письменный отказ на рапорт с объяснением причин такого отказа. Далее следует обратиться с жалобой в высшее командование или военную службу правопорядка ВСУ в течение одного месяца со дня получения отказа.
Если отказ не предоставили — жаловаться на бездействие командира, приобщив к жалобе копию рапорта.
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