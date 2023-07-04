Прохождение МСЭК военным — как подготовиться и какие документы собрать

Военнослужащий проходит лечение в госпитале. Фото: google.com

В случае травмы, контузии, ранения, увечья государство гарантирует военнослужащим лечение и денежную компенсацию, а также соответствующую социальную поддержку на протяжении всей жизни. Однако для этого защитнику необходимо собрать определенный пакет документов, один из важных — справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

О том, как военному пройти МСЭК и получить соответствующую справку, рассказало издание Армия Inform. Отмечается, что алгоритм действий подробно описан в Справочнике военнослужащего.

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Что нужно знать о МСЭК

Медицинская экспертиза — это обязательный этап для получения статуса лица с инвалидностью в Украине. Справка МСЭК также является основанием для начисления единовременного пособия и оформления других социальных льгот.

Медико-социальная экспертная комиссия создана с целью проведения эдико-социальной экспертизы лицам, обращающимся для установления:

группы инвалидности (I, II, III группа);

процент потери трудоспособности;

потребности в протезировании;

индивидуальной программы реабилитации личности с инвалидностью;

медицинских показаний о праве получения специального автотранспорта.

МСЭК нужно проходить в случае, если у человека после травмы, заболевания или ранения произошла значительная потеря трудоспособности и в целом физическое или психическое здоровье претерпело изменения. Контузии также являются основанием для прохождения МСЭК.

Основные вопросы проведения МСЭК регулируются Положением о Медико-социальной экспертизе, утвержденной Постановлением КМУ №1317, Постановлением Правительства №225.

Какие сроки прохождения МСЭК

В случае установления потери трудоспособности в связи с:

исполнением обязанностей военной службы — пройти МСЭК нужно в течение трех месяцев после увольнения.

В случае ранения в связи с:

защитой Родины, исполнением обязанностей военной службы — нет ограничений по прохождению МСЭК в течение трех месяцев после увольнения с военной службы, поэтому можно пройти МСЭК и позже;

прохождением военной службы — желательно пройти МСЭК в течение трех месяцев после даты увольнения со службы, но это не критично, поскольку разрешается и после трех месяцев, главное, чтобы инвалидность была связана именно с военной службой.

Военный в больнице. Фото: google.com

Кто дает военному направление на прохождение МСЭК

Если военнослужащий еще не уволен с военной службы — по направлению соответствующего лечебно-профилактического учреждения здравоохранения:

медицинская рота воинской части;

военно-медицинские учреждения;

гражданско-медицинские учреждения;

госпитали;

больницы, где военнослужащий проходил лечение или реабилитацию в результате полученной травмы, ранения, контузии или заболевания.

Если же до увольнения со службы осмотр МСЭК не был пройден, направление на осмотр МСЭК предоставляют районные ТЦК и СП.

Раненые, которые находятся на лечении и не могут передвигаться, могут направиться на МСЭК в больницы, тогда обращаться нужно к заведующему отделением, в котором находится военный. Для таких случаев созывается выездная МСЭК.

Как получить направление на прохождение МСЭК — алгоритм действий

Чтобы пройти МСЭК, нужно получить направление.

Для этого необходимо:

Если военнослужащий проходит стационарное лечение, по направлению на МСЭК (форма № 088\о) следует обращаться к своему профильному лечащему врачу (если лечился по поводу травмы — к травматологу, если по поводу ранения — к хирургу или к травматологу (в зависимости от поражения костей скелета)), если по поводу сердечно-сосудистых заболеваний - к кардиологу и т.п.). Военнослужащий должен обратиться с рапортом о прохождении МСЭК к непосредственному командиру. После его рассмотрения командир в/ч разрешит оставление воинской части для прохождения МСЭК. Если военнослужащий находится вне воинской части (например, в отпуске по состоянию здоровья), ему следует обратиться в ТЦК и СП, который может предоставить направление на прохождение МСЭК (П.11 Постановления КМУ от 23 февраля 2022 г. № 154 "О утверждение Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки"). Если лицо уволено с военной службы, направление на МСЭК также может дать семейный врач. В этом случае порядок действий таков:

обратиться к семейному врачу в районной больнице или в местном военном госпитале к профильному врачу (травматолог, невропатолог и т.п.) с просьбой созвать МСЭК;

семейный врач выписывает электронные направления к профильным специалистам;

необходимо пройти консультации всех врачей (обязательно производить выписки на фирменных бланках больницы с печатью врача);

все выводы нужно принести снова к семейному врачу. Он оформляет направление на МСЭК (форма №088\о). Затем врач передает документы комиссии или пациент делает это самостоятельно.

Следует учесть, что во время действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения или отмены проведение медико-социальной экспертизы осуществляется по направлению ЛКК (врачебно-консультативной комиссии) независимо от места регистрации или проживания. В случае, если пациент обращается за установление инвалидности и не может прибыть на осмотр в МСЭК, комиссия может принимать решение об установлении инвалидности заочно на основании направления врачебно-консультативной комиссии.

Военный собирает документы. Фото: google.com

Какие необходимо собрать документы для прохождения МСЭК

Для прохождения обследования МСЭК нужно подготовить следующие документы:

направление на МСЭК (форма № 088/о);

паспорт или ID-карта с выдержкой из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства;

копию идентификационного кода;

военный билет или удостоверение офицера (копия);

военно-учетные документы (справка о прохождении военной службы, выписке из послужного списка) или их копии;

свидетельство о болезни или справка ВЛК, или выписка из протокола заседания штатной ВЛК об установлении причинной связи заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий);

медицинскую документацию, оригиналы (выписки из амбулаторной карты ф. 025/о, выписки из истории болезни стационарного больного ф. 027/о, результаты лабораторных, инструментальных, лучевых обследований, консультативные заключения профильных областных специалистов и т.п.) и амбулаторную карту

В случае, если гражданин является участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (или лицом, потерпевшим от Чернобыльской катастрофы или пострадавшим от радиоактивного облучения в результате любой аварии):

удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (удостоверение потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или удостоверение участника ликвидации ядерных аварий соответствующей категории или удостоверение потерпевшего от радиационного облучения) соответствующей категории;

экспертное заключение межведомственной экспертной комиссии по установлению причинной связи болезни, инвалидности и смерти с действием ионизирующего излучения и других вредных факторов в результате аварии на Чернобыльской АЭС о причинной связи заболевания с Чернобыльской катастрофой;

копию выписки из приказа командира воинской части об исключении из списков личного состава части/увольнения с воинской службы (при наличии);

справку об обстоятельствах травмы (при необходимости);

удостоверение УБД (при наличии);

копию трудовой книжки (при наличии).

При прохождении МСЭК нужно иметь с собой подлинники указанных документов.

После окончания обследования выдается справка об установлении группы инвалидности с указанием причинной связи инвалидности или указывается степень утраты профессиональной трудоспособности.

Как наличие группы инвалидности, полученной до травмы, ранения влияет на прохождение МСЭК

Следует заметить, что на процесс прохождения МСЭК влияет наличие группы инвалидности, даже если она приобретена в гражданских обстоятельствах.

В случае, если травмы, ранения, контузии, полученные во время выполнения боевых задач, привели к ампутации конечностей, потере внутренних органов или полной стойкой потере органом его функций, МСЭК может осуществить переосмотр и назначить инвалидность на степень выше предыдущей, но не выше как І группы.

Пересмотр в целях повышения группы инвалидности происходит после заявления лица или его законного представителя в случае изменений в состоянии здоровья и трудоспособности лица с инвалидностью или по решению суда (ст. 7 ЗУ "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине").

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